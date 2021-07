Faliński o handlu w niedziele: Mogą pojawiać się nowe pomysły na obejście uszczelnień zakazu

W związku z wejściem firm handlowych w nowe, mocno stechnicyzowane formy sprzedaży i obsługi klienta rynek potrzebuje poluzowania ograniczeń - mówi serwisowi portalspozywczy.pl dr Maria Andrzej Faliński, niezależny ekspert handlu detalicznego.

- Rynek potrzebuje poluzowania ograniczeń, a to w związku z wejściem firm handlowych w nowe, mocno stechnicyzowane formy sprzedaży i obsługi klienta. Przykład wejścia w alians Poczty Polskiej i Biedronki wyraźnie to ukazuje. Po prostu Poczta Polska potrzebuje infrastruktury do obsługi nowoczesnych kanałów dystrybucji i innych związanych z nimi form obsługi handlu zdalnego, który wybuchł na kanwie zeszłorocznych lockdownów. Biedronka zaś, i nie tylko ona, o czym świadczy alians InPostu z kilkoma firmami handlu sieciowego, chętnie podniesie sobie przychody, wiążąc się z dystrybutorem jakim Poczta jest i będzie - mówi Faliński.

Jego zdaniem, współpraca Biedronki z Pocztą Polską nikomu nie zaszkodzi.

- Współpraca z dystrybutorem za pośrednictwem paczkomatów, czy sklepowego miejsca odbioru, albo nadania przesyłki, nikomu nie zaszkodzi. Myślę więc, że decyzja Biedronki o współpracy z Pocztą Polska nie wnosi żadnej dodatkowej straty, czy ryzyka dla innych uczestników rynku. Biedronka jest i chyba pozostanie liderem rynku i będzie poszukiwać coraz to nowych form handlowania. Każdy może to zrobić, bo popyt na tego typu koalicje firm jest ogromny - dodaje.

Andrzej Faliński uważa, że należy odpuścić, a nie dokręcać śrubę zakazów niedzielnych. Tłumaczy również, że mogą pojawiać się nowe pomysły na obejście uszczelnień.

