Farmy wertykalne, mięso z laboratorium i metawersum - to kierunki zmian rynku FMCG

NielsenIQ przy okazji świętowania 30-lecia na polskim rynku przygotował raport pokazujący jak w ciągu 30 lat zmienił się polski sektor FMCG.

- Ostatnie 3 lata to pogłębienie długofalowego trendu rozwoju dyskontów kosztem pozostałych formatów na polskim rynku. Ostatnie 3 lata to również okres radykalnych zmian w zachowaniach konsumentów, które rozpoczęła pandemia. Te pierwsze zmiany to przede wszystkim robienie zakupów na zapas. Zmianami, które zostały z nami do dziś to zmiana stylu życia - przenieśliśmy do domu pracę i rozrywkę - czy zwiększona polaryzacja polskiego społeczeństwa - czyli pogorszenie warunków ekonomicznych. Klienci kupują tańsze produkty, polują na promocje. Z pewnością można powiedzieć, że dyskonty stały się największym beneficjentem pandemii. W handlu obserwujemy również duży postęp technologiczny, boom w sektorze ecommerce i digitalizację handlu - mówi Beata Kaczorek, Nielsen IQ.

Rozwój kanałów sprzedaży na polskim rynku, dyskonty królują

fot. Nielsen IQ

Raport pokazuje, że galopująca inflacja i wojna w Ukrainie jest bardzo poważnym zmartwieniem dla wielu Polaków. Nie jest więc zaskoczeniem, że 32 proc. polskich konsumentów uważa, że zakłócenia związane z inflacją i drożyzną będą utrzymywać się długo po 2023 r.

Polscy konsumenci przewartościowali wiele spraw w swoim życiu, co może mieć wpływ lub będzie wpływać na ich zachowania zakupowe w przyszłości:

40 proc. kupuje niedrogie lub tańsze produkty

60 proc. twierdzi, że zaoszczędzi na jedzeniu

38 proc. kupuje dowolną markę będącą aktualnie w promocji

23 proc. twierdzi, że kupuje więcej marek własnych

Inflacja zmienia postawy konsumentów fot. Nielsen IQ

fot. Nielsen IQ

fot. za Nielsen IQ

Przyszłość rynku FMCG - 18 obszarów rewolucji

Badanie Nielsen IQ określiło 18 obszarów, które pokazują największe zmiany w runku FMCG:

fot. Nielsen IQ

Trendy długoterminowe:

fot. Nielsen IQ

fot. Nielsen IQ

Przykłady transformacji polskiego handlu i ich odbiór przez konsumentów

fot. Nielsen IQ

fot. za Nielsen IQ

fot. Nielsen IQ