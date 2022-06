FitBoxy - jak działa firma, z którą współpracuje Sfinks

Czym są FitBoxy?

- FitBoxy to zintegrowany system, zapewniający pracownikom korporacyjnym zdrową żywność w miejscu pracy. W skład FitBoxy wchodzą: inteligentna lodówka, aplikacja mobilna oraz platforma webowa. Naszym celem jest podniesienie jakości życia wszystkich osób - pracowników korporacyjnych, poprzez wstawianie do firm lodówek wypełnionych pełnowartościowymi posiłkami FitFOOD - podaje firma.

Lodówka to inteligentne urządzenie do sprzedaży produktów schłodzonych w zmodyfikowanej atmosferze, dzięki której produkty pozostają długo świeże bez potrzeby stosowania konserwantów. FitBox jest wyposażony w elektroniczny system otwierania, system sprzedaży online oraz czujniki z zakresu Internet of Things (IoT) pozwalające kontrolować stan FitBox’a, ilości produktów, zamówienia oraz system zabezpieczeń produktów.



Jak to działa?

Spółka od 2017 roku rozwija autorski system dystrybucji produktów za pomocą urządzeń FitBoxy. Na przestrzeni trzech lat intensywnie się rozwijała swoją sieć sprzedaży pozyskując w 2018 roku fundusz inwestycyjny Invetures VC, który wsparł rozwój spółki inwestycją w wysokości 5,5 mln zł. Firma uzyskała również finansowanie NCBR na rozwój swojego systemu IT.

Spółka obecnie oferuje swoje produkty w 400 lokalizacjach na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Katowic. - W przeciągu kolejnych miesięcy chcemy pozyskać partnerów na terenie całego kraju aby zwiększyć ilość lokalizacji w Polsce do ponad 1000 urządzeń FitBoxy - podaje firma.

Grupa docelowa dla urządzeń FitBox to pracownicy biur, korporacji, firm, zakładów pracy; studenci, pracownicy systemu edukacji; osoby korzystające z obsługi hotelowej oraz hostelowej; osoby aktywne fizycznie – klienci siłowni, centrów fitness, basenów, obiektów sportowych; osoby korzystające z systemu healthcare i jej pracownicy; pracownicy sektora publicznego.

Spółka szuka franczyzobiorców.