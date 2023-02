Fort Wola. Jakich sklepów brakuje?

16 lutego br. Warszawa zyska kolejne centrum handlowe. To zmodernizowany Fort Wola. Nazwa centrum pozostała bez zmian, bo jak mówi deweloper - firma Mayland - jest dobrze znana i rozpoznawalna w stolicy.

Otwarcie Fortu Wola. Jest Kaufland, czekamy na Woolworth

Głównym najemcą obiektu jest sieć Kaufland. Hipermarket otworzy się na powierzchni 5 tys. m2. Znajdzie się w nim pełna oferta Kauflandu – kilkanaście tysięcy produktów spożywczych oraz artykułów przemysłowych. Sklep Kauflandu w Forcie Wola będzie 4. obiektem sieci w stolicy. Zainstalowano tu automat na kaucjonowane butelki, dzięki któremu opakowania mogą zostać ponownie wykorzystane. W zamian za zwrócone butelki szklane klienci otrzymają bon na zakupy w sklepach sieci.

Fort Wola. Kilka sklepów ciągle czeka na otwarcie

Łącznie w Forcie Wola będzie 72 lokale. Nie wszystkie jednak otworzyły sie równocześnie. Na kogo jeszcze czekamy?To:

Baker's House

147 Break

Centrum Wina

Jean Louis David

KFC

Sunwaytravel.pl

Woolwotrh

Yes

Kantor

Fortu Wola - jakie sklepy znajdziemy w tym centrum?

Wśród najemców Fortu Wolu są m.in. Kaufland (5200 mkw.), Tedi (830 mkw.), HalfPrice (2252 mkw.), CCC (642 mkw.), Sinsay (1000 mkw.), House (520 mkw.) oraz Cropp (500 mkw.), Maxi Zoo (300m2), Pepco (560 m2), Dealz (520 m2), Empik (325 m2), Vision Express (95 m2), Rossman (450m2), Hebe (300 m2), Wyjątkowy Prezent, AM Jubiler, YES, biura podróży: Itaka i TUI, Style Optic, Bukieciarnia.Flowers, Misie Pysie - sklep z zabawkami, Piekarnia+Cukiernia Otrębusy , Play, Orange, T-Mobile, Phone Best Service, Trafika, Strefa Rozrywki, Teletorium, mBank. Przygotowana została również strefa do zabawy i relaksu dla najmłodszych- Fort Kids o powierzchni 600 mkw. Sieć Zdrofit również będzie obecna w zmodernizowanym obiekcie – otworzy się na dwóch poziomach centrum przy Połczyńskiej. W Forcie Wola, będzie 5 kortów do gry w padel, łączącej cechy tenisa i squasha.

Historia Fortu Wola

Przypomnijmy historię tego obiektu. Centrum Fort Wola powstało na początku 2001. Do października 2006 większość obiektu zajmował hipermarket Géant, a następnie Real, który w 2016 został zastąpiony przez Auchan.

W 2016 roku plan na modernizację Fortu Wola wydawał się jasny. Obiekt w starej formie miał zostać zamknięty na kilka miesięcy. Tak stało się w maju 2017 roku. Po roku miało nastąpić nowe otwarcie, a głównymi punktami Galerii miały być: nowy sklep IKEA oraz hipermarket Auchan. Klienci do nowej Galerii na Woli mieli wejść już wiosną 2018 roku. Plan się jednak nie powiódł.