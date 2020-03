Forteam Investments ma sądowe zabezpieczenie wobec Mariusza Świtalskiego i jego spółek. Chodzi o Małpkę

fot. sklep Małpka Express

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiej firmy private equity Delta Capital, uzyskała sądowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group, w wyniku czego ich aktywa zostały zajęte do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Roszczenie Forteam Investments opiewa na ponad 300 mln zł.

Zabezpieczenie zostało uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie w dalszym postępowaniu cywilnym przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu, będącym konsekwencją łączącej strony Umowy Gwarancyjnej zawartej z Forteam w związku z nabyciem przez Forteam spółki Małpka S.A. od spółki Czerwona Torebka S.A. kontrolowanej przez Mariusza Świtalskiego.

W 2015 roku, kiedy Forteam zakupił Małpka S.A., właściciela sieci sklepów Małpka Express, Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam Umowę Gwarancyjną, która gwarantowała Forteam uzyskanie minimalnej ceny sprzedaży w przypadku późniejszej odsprzedaży Małpka Express podmiotowi trzeciemu. Gwarancja taka była konieczna, by Forteam zawarł umowę nabycia. Gdy Forteam próbował sprzedać Małpka Express w 2018 roku, nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży, pomimo zaangażowania niezależnego banku inwestycyjnego, który przeprowadził profesjonalny proces sprzedaży.

Przeczytaj także: Sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne spółki Małpka

W związku z tym, 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Mariusza Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteam na podstawie Umowy Gwarancyjnej. Mariusz Świtalski i spółki od niego zależne nie uregulowały należności i zobowiązań wobec Forteam, co w konsekwencji skutkowało złożeniem wniosku o zabezpieczenie i wstąpieniem na drogę powództwa cywilnego.

"Mariusz Świtalski w pełni zdawał sobie sprawę z faktu, że udzielenie gwarancji było dla Forteam istotną zachętą do zakupu jego firmy. Świadomie i dobrowolnie wystawił gwarancję w celu otrzymania zapłaty liczącej setki milinów złotych. W związku z tym oczekujemy od niego zapłacenia kwot należnych z tytułu gwarancji. Nie tylko dlatego, że jest do tego prawnie zobowiązany, ale także dlatego, że wymaga tego honor” — skomentował prezes Delta Capital, Christopher DeLise.