Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2020 - zobacz, kto jest z nami!

Nadszedł czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej i handlowej oraz HoReCa. W innym wypadku to nowa rzeczywistość zapanuje nad nami, a nie my nad rzeczywistością. Jak COVID-19 umocnił postrzeganie sektora spożywczego i handlu jako gwarantów stabilizacji społecznej? Co zdemaskowała pandemia? Czego realnie potrzebują i będą potrzebować konsumenci?

Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 3-4 listopada 2020 w gronie ekspertów rynku i managerów kluczowych firm spożywczych oraz handlowych będziemy starali się wskazać inspirujące odpowiedzi na wyzwanie rzucone światu przez pandemię.

Są już z nami między innymi:

Pełna agenda znajduje się na stronie

Forum Rynku Spożywczego i Handlu organizowane będzie w szczególnych okolicznościach w hybrydowej formule: on-line oraz stacjonarnie - z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.



Podczas wieczornej Gali (3 listopada 2020 r.) ogłosimy laureatów konkursów: Dobry Produkt 2020, Food and Retail Star 2020 oraz Nagroda Rynku Spożywczego.