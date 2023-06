Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 przed nami. Zarezerwuj termin!

Forum było i jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy następnie cały rok w portalach branżowych i

na łamach czasopism komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG.

Zachęcamy do zgłaszania tematów, które warto podjąć na tegorocznym Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Organizatorem 16. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami Portalu Spożywczego, Dla Handlu oraz HoReCa Trends.