Francuski gigant zamknął dużo sklepów w Polsce. Spada sprzedaż, zwolnienia na horyzoncie

Grupa Carrefour pokazała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r. Sieć zanotowało słabszy niż oczekiwano wzrost sprzedaży, co było spowodowane m.in. ciągłym ograniczaniem wydatków przez konsumentów. Przypomnijmy, że dyrektor generalny Alexandre Bompard ostrzegał w sierpniu, że francuscy konsumenci masowo ograniczają swoje wydatki na podstawowe towary i obwinił firmy z branży FMCG za to, że nie obniżyły cen wystarczająco szybko.

Sprzedaż Grupy w trzecim kwartale wyniosła 23,63 miliarda euro, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem o 9%, ale spowolnienie w porównaniu z drugim kwartałem roku. Carrefour utrzymał jednak swoje cele na rok 2023.

Carrefour potwierdza cele

Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny, komentuje: "W kontekście ciągłej presji na siłę nabywczą naszych klientów Grupa potwierdziła solidność swojej dynamiki handlowej i atrakcyjność swojego modelu”. "Carrefour wkracza w koniec roku pewny siebie i potwierdza swoje cele na cały rok 2023”.

W Polsce sieć zanotowała sprzedaż na poziomie 563 mln euro, co oznacza spadek LfL (z wyłączeniem paliw) o 3,9 proc. rdr. i wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Sieć wskazuje na bardzo wysoką bazę w III kw. 2022 r. w kontekście wybuchu wojny w Ukrainie.

W ciągu 9 miesięcy roku sprzedaż sieci w Polsce wyniosła 1,661 mld euro, co oznacza wzrost LfL na poziomie 0,7 proc.

Cała Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 69 mld euro.

Wyniki Grupy Carrefour w Europie

Wyniki Grupy Carrefour za 9 miesięcy 2023 r.

Duży spadek liczby sklepów Carrefour w Polsce. Będą zwolnienia

Na koniec trzeciego kwartału liczba sklepów Carrefour w Polsce wyniosła 844. Carrefour na koniec 2022 r. miał w Polsce 928 sklepów co oznacza spadek aż o 84 placówki. Zamknięte zostały 4 supermarkety i aż 81 sklepów franczyzowych. Uruchomiony został natomiast 1 hipermarket. Na koniec 2021 roku spółka Carrefour Polska prowadziła sprzedaż w 955 sklepach.

Przypomnijmy, że w Polsce szykują się zwolnienia. 13 września 2023 roku spółka złożyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które obejmą w skali całej firmy maksymalnie 200 osób.

- Budując firmę przyszłości, Carrefour na poziomie całej Grupy wprowadza szereg innowacji m.in. w zakresie przeprojektowania procesów operacyjnych, a także upraszczania swojej organizacji. Przekłada się to na konkretne działania i projekty na poziomie Grupy, m.in. zwiększenie synergii funkcji wsparcia w całej Grupie i stworzenie europejskich centrów eksperckich, masyfikację zakupów niehandlowych (w skali europejskiej) i stworzenie centrów zakupowych, połączenie negocjacji produktów i zakupów niehandlowych (w skali europejskiej), czy utworzenie joint venture Unlimitail ze spółką Publicis, aby wspólnie stać się liderem w segmencie Retail Media w Europie.

W ramach prowadzonej transformacji biznesowej, również Carrefour Polska dostosowuje swoje struktury do nowego modelu operacyjnego Grupy - zarówno w centrali, jak i w sklepach. W ramach projektu transformacji europejskich central Grupy Carrefour rozpoczynamy dokonywanie zmian w naszej centrali. Wdrożenie nowego, bardziej efektywnego modelu operacyjnego poprzez uproszczenia, wspólne prowadzenie określonych działań i cyfryzację pozwoli na jeszcze większe skoncentrowanie się poszczególnych krajów na rozwoju oraz zapewnieniu doskonałości handlowej i operacyjnej - wyjaśnia nam firma.

Carrefour z zarzutami UOKiK

Niedawno Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty spółce. Zastrzeżenia budzi nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci.

- Centralna dystrybucja towarów jest integralną częścią modelu biznesu sieci handlowych i leży w ich interesie, dlatego niedopuszczalne jest żądanie od dostawców opłat za transport z głównego magazynu do sklepów. W rzeczywistości jest to przerzucenie przez sieć kosztów własnej działalności na kontrahentów. Ta nieuczciwa praktyka może dotyczyć spółki Carrefour Polska. Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi jej kara do 3 proc. obrotu – mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.