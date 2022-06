Francuzi bez musztardy. Duże braki w sklepach

Susza w Kanadzie, słabe zbiory we Francji i wojna na Ukrainie doprowadziły do ​​ograniczenia dostaw nasion gorczycy dla producentów.

Wysokie ceny musztardy, braki towaru

W rezultacie cena musztardy we Francji wzrosła o 10%, a niektóre sklepy mają problem z uzupełnieniem produktu.

Kanada, z której Francja importuje nasiona gorczycy, została w zeszłym roku dotknięta suszą, która spowodowała spadek plonów. We Francji krajowe zbiory nasion gorczycy przez trzy lata z rzędu nie spełniały oczekiwań, ostatnio ze względu na mokrą zimę i mroźną wiosnę.

Luc Vondermaeson, który jest dyrektorem zarządzającym trzeciego co do wielkości producenta musztardy we Francji, La Reine de Dijon, powiedział BBC, że produkcja spadła o 20-25% poniżej normy.

Francuscy producenci początkowo mieli nadzieję sprowadzić dodatkowe nasiona gorczycy z Rosji lub Ukrainy, aby zrekompensować braki, ale od czasu inwazji nie było to już możliwe.

Wojna zakłóciła globalne łańcuchy dostaw wielu produktów rolnych.

Ataki Rosji na ukraińskie porty Morza Czarnego i ich blokada oraz zachodnie sankcje na Moskwę doprowadziły do ​​poważnego ograniczenia ilości żywności eksportowanej przez oba kraje.