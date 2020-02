Franczyza franczyzie nierówna. Co proponują poszczególne sieci

Jakie propozycje dla franczyzobiorców mają sieci handlowe? Fot. Shutterstock

Ostatnio wraz z ekspertami PwC zastanawialiśmy się, jakie prognozy dla rynku franczyzy są w Polsce. Nasi rozmówcy zdefiniowali możliwe zagrożenia i opowiedzieli, w jaki sposób minimalizować potencjalne ryzyka. My zapytaliśmy największych franczyzodawców FMCG w Polsce o ich propozycje dla przedsiębiorców. Prezentujemy je w poniższym materiale.

Stokrotka

Sieć nie ma określonego minimalnego progu wejścia - wszystko zależy od konkretnej lokalizacji.

Opłata wstępna wynosi 2000 zł, a franczyzowa 0,5%. Nie mam żadnej opłaty marketingowej.

Stokrotka jest zainteresowana lokalami w całej Polsce, o sali sprzedaży od 150 do 400 mkw. w przypadku formatu Market Stokrotka oraz 400-800 mkw. w przypadku Supermarket Stokrotka.

Oferta sieci jest skierowana zarówno do osób chcących rozpocząć swoją działalność, jak i do tych, które posiadają już swoje sklepy i chciałyby przejść pod logo Stokrotki.

- Oferujemy atrakcyjne ceny zakupu, wydłużone terminy płatności, niskie opłaty franczyzowe i Wsparcie na Start. Otrzymywane retro nie zależy od poziomu zakupów, a od spełniania standardów – co jest głównym wyróżnikiem oferty na tle innych systemów franczyzowych – podała sieć.

Jako swoje wyróżniki Stokrotka wskazała 26 letnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami własnymi; profesjonalne zaplecze merytoryczne; monitoring cen konkurencji; zapewnienie opieki operacyjnej (każdy sklep ma swojego opiekuna w postaci-doradcy klienta); monitoring efektywności biznesu.

- Zapewniamy cotygodniowe, bezpłatne gazetki promocyjne z nakładem 4-5 tys. i bezpłatnym kolportażem; bilbordy, banery i ulotki promocyjne na sklepie; katalogi promujące asortyment sezonowy. W naszej ofercie znajduje się ponad 500 produktów marki własnej. Tworzymy profesjonalne akcje lojalnościowe dla klientów oraz ogólnopolskie kampanie marketingowe.

Gwarantujemy najwyższy standard i jakość obsługi i dopasowujemy nasze działania do zmieniających się potrzeb konsumentów – poinformowała nas Stokrotka.

Na koniec 2019 roku w sieci Stokrotka działało 79 punktów franczyzowych. Plany na ten rok zakładają otwarcie 15-20 sklepów.

Livio (GK Specjał)

W tej sieci nie ma progu wejścia ani żadnych opłat. Livio przyjmuje franczyzobiorców w już funkcjonujących sklepach, bez względu na lokalizację. Franczyzobiorcami sieci są zarówno osoby rozpoczynające przygodę z biznesem, niezależni handlowcy jak i franczyzobiorcy innych sieci.