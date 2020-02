Franczyza po polsku: Koniec ery prosperity, na horyzoncie wyzwania

Czy franczyza to wciąż dobry pomysł na biznes? fot. Shutterstock

Dobra koniunktura, zmiany trendów konsumenckich, reemigracja oraz dynamiczny rozwój łatwych konceptów wspierały dotąd szybki rozwój franczyzy w Polsce. Na horyzoncie widać jednak spowolnienie – wynika z analizy „Rynek franczyz w Polsce. Podsumowanie trendów”, przygotowanej przez firmę doradczą PwC. Czy franczyza to wciąż dobry pomysł na biznes, przed jakimi wyzwaniami stoją operatorzy systemów i franczyzobiorcy? Przyglądamy się rynkowi franczyzy w branży spożywczej.

Rok 2019 był kolejny znakomitym okresem dla polskiego rynku FMCG. Z danych firmy Nielsen wynika, że obroty na całym koszyku FMCG sięgnęły 188 mld zł. Znaczącą część wartości sprzedaży wygenerowały sklepy, należące w Panelu Nielsena do sklepów małego formatu (sklepy spożywcze małe/średnie/ duże do 300 mkw.), bo wynoszącą 62,8 mld zł. Dane Nielsena pokazują także, że liczba małych placówek kurczy się. W ciągu ostatniej dekady ubyło około z rynku około 25 tys. placówek.

- Wpływ na zaistniałą sytuację ma przede wszystkim zmieniająca się struktura polskiego handlu, rozwój sklepów dużego formatu, dynamiczna ekspansja dyskontów oraz profesjonalizacja sklepów małego formatu. W obliczu rosnącej konkurencji i presji ceny, właściciele małych sklepów stawali przed wyborem likwidacji swojego biznesu, bądź przystąpienia do istniejących na rynku sieci franczyzowych. Ta profesjonalizacja pozwala utrzymać konkurencyjność małych sklepów i utrzymywać prawie 33 proc. udział w sprzedaży produktów FMCG w Polsce – komentuje Daniel Zbroszczyk, Client Business Partner w Nielsen Connect Polska.

Z raportu PwC wynika, że ogólne bogacenie się społeczeństwa w ostatnich latach, wspierane przez wzrost wynagrodzeń oraz transfery socjalne doprowadziło do relatywnie szybkiego zwiększania wydatków konsumenckich. Napędziło to wzrost popytu na dobra konsumenckie, wspierając rozwój sektora handlu i usług. Widmo brexitu i spadająca atrakcyjność pracy zarobkowej na emigracji spowodowały reemigrację znaczącej grupy Polaków (ok. 250 tys. w ostatnich trzech latach), którzy wykorzystali zgromadzony kapitał i postanowili funkcjonować jako niezależni przedsiębiorcy w ramach systemów franczyzowych. Do rozwoju rynku przyczyniło się także znaczące „ułatwienie” w otwarciu franczyzy – na rynku pojawiło się dużo konceptów „łatwych w prowadzeniu” (m.in. wyspy w centrach handlowych, sezonowe foodtrucki) oraz wymagające bardzo niskich nadkładów na otwarcie (małe sklepy spożywcze). Czy faktycznie franczyza to wciąż relatywnie prosty biznes?

Rosnące wynagrodzenia i trudności z pozyskaniem odpowiednich kandydatów są dzisiaj głównymi bolączkami sieci franczyzowych – sytuacja będzie stawała się coraz trudniejsza – przewidują analitycy PwC.

Oczekiwania a realia

Zdaniem ekspertów prowadzenie franczyzy, szczególnie w handlu, staje się coraz mniej opłacalne – z roku na rok koszty działalności rosną dwucyfrowo (wynagrodzenia +15%, energia +30%), a wolniej rosnące przychody nie zapewniają ich pokrycia. W rezultacie franczyzobiorcy nie są w stanie generować atrakcyjnych zysków.

– Kandydaci na franczyzobiorców, wobec rosnących wynagrodzeń w sektorze handlu, przedstawiają coraz wyższe oczekiwania dotyczące uzyskiwanych zysków, zazwyczaj odnosząc swoje oczekiwania do średnich wynagrodzeń w większych miastach. Aby zapewnić rozwój swoich sieci, franczyzodawcy muszą zapewnić rozwiązania, które będą wspierać rentowność biznesu – komentuje Michał Bliźniak, Dyrektor, Zespół Dóbr Konsumenckich i Handlu Detalicznego, PwC.

Wiąże się to zarówno z wprowadzaniem inicjatyw ograniczających koszty w sklepach, jak i innowacji technologicznych (kasy samoobsługowe, automatyzacja przyjęć i składania zamówień). Pozwoli to na zmniejszenie pracochłonności i w efekcie zmniejszenie kosztów wynagrodzeń. Sieci franczyzowe powinny również wspierać uczestników poprzez ułatwianie im dostępu do rozwiązań ograniczających koszty pozaosobowe, np. oferując preferencyjne warunki zakupu urządzeń energooszczędnych.

– Z punktu widzenia franczyzobiorcy związanie się z innowacyjnym franczyzodawcą ma olbrzymie znaczenie. Zyskują dostęp do nowoczesnych rozwiązań i jednocześnie odpowiadają na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku i konsumentów. Aplikacje, programy lojalnościowe, kasy samoobsługowe, umożliwiające ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem – to wszystko to czynniki zwiększające przewagę konkurencyjną. Ważne jest, czy dana sieć rozwija się razem z rynkiem – uważa Aleksandra Szydłowska Ekspert, Zespół Dóbr Konsumenckich i Handlu Detalicznego, PwC.

– Istotne jest także czy franczyzobiorca również chce się rozwijać. Z niektórymi sieciami można nauczyć się biznesu i otwierać klika sklepów, co oczywiście multiplikuje zyski. Tak działają m.in. McDonald’s oraz Delikatesy Centrum – ich franczyzobiorcy z powiedzeniem otwierają po klika punktów – dodaje Michał Bliźniak.

Dla kogo ten biznes?

Do tej pory znaczna część sieci franczyzowych rozwijała się poprzez pozyskiwanie szerokiego spektrum kandydatów, wobec których oczekiwano jedynie gotowości do prowadzenia biznesu oraz posiadania wymaganego kapitału na inwestycje początkową. Takie nieselektywne podejście do rekrutacji w wielu przypadkach kończyło się rozczarowaniem po obu stronach oraz zamknięciem biznesu krótko po podpisaniu umowy franczyzowej, pozostawiając za sobą niekorzystną opinię w danej lokalizacji. W kolejnych latach sieci franczyzowe powinny skupić się na określeniu profilu idealnego kandydata, który pasowałby do oferowanego przez nich konceptu. Dużo zależy tutaj od stopnia swobody oraz poziomu wsparcia oferowanych przez sieć.

Na kanwie tego profilu, sieci powinny przygotować strategię pozyskania i wdrożenia kandydata do sieci, która będzie maksymalizowała szanse sukcesu obu stron. Najbardziej zaawansowane firmy zbudowały narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję wspierającą proces selekcji i pomagające określić, czy dany kandydat nadaje się do otwarcia punktu, ewentualnie w jakich obszarach rozwoju sieć powinna mu pomóc.

- Oferty franczyz są bardzo różne, ale możemy wyróżnić dwa kluczowe parametry: wkład inwestycyjny oraz poziom zysku. Są sieci takie jak np. Żabka, gdzie praktycznie każdy może zostać franczyzobiorcą, bo nakład inwestycyjny jest niski. Ale niższy będzie też zysk. Z drugiej strony mamy giganta McDonald’s, gdzie bariera wejścia na rynek jest bardzo duża, ale za to z perspektywą naprawdę dużego zysku. Poszczególni franczyzodawcy mogą więc przyciągać przedsiębiorców odpowiadając na ich różne oczekiwania. Mamy franczyzy twarde, gdzie zasady są ściśle ustalone, a pole manewru franczyzobiorcy relatywnie małe, mamy także „luźniejsze”, bardziej elastyczne modele. Dla operatorów systemów franczyzowych, franczyza jest szansą na rozwój po niższych kosztach niż otwieranie sklepów własnych, bo częściowo partycypują w nich franczyzobiorcy. Z drugiej strony mają oni oraz większe oczekiwania, co do zyskowności przedsięwzięcia. Po stronie franczyzodawców leży więc zapewnienie im możliwości zysku, np. poprzez zejście z marży. Przeprowadzone przez nas badania na europejskich rynkach pokazały, że franczyzobiorcy starają się bardziej, poczuwając się do większej odpowiedzialności za „swój” biznes i są w stanie osiągać przychody wyższe nawet o 7-11 proc. Są też w stanie na bieżąco optymalizować koszty, np. ograniczając zatrudnienie kosztem własnego czasu w pracy. To zdecydowanie poprawia efektywność – tłumaczy Michał Bliźniak.

Sukces a relacje

Badania pokazują, że proces przygotowania i wdrożenia nowego franczyzobiorcy oraz odpowiednie zarządzanie relacjami silnie wpływają na osiągane wyniki.

Bardzo dynamiczny rozwój sieci franczyzowych w ostatnich latach skutkował też znaczącym rozrostem organizacji zarządzającej siecią. Aby franczyza osiągała sukces, wszyscy członkowie muszą w wystarczającym stopniu znać i rozumieć zasady prowadzenia biznesu i specyfikę danej sieci. Szkolenie wdrożeniowe i regularne dokształcanie franczyzobiorców jest niezbędne, sprawia jednak sieciom niezwykle dużo trudności – po pierwsze szkolenia praktyczne są kosztowne, dodatkowo nie wszyscy franczyzobiorcy szukają możliwości doszkalania – to wnioski z analizy ekspertów PwC.

Ich zdaniem centrale sieci franczyzowych stoją przez dużym wyzwaniem przystosowania swoich programów szkoleniowych (początkowych i bieżących) w taki sposób, aby ograniczyć poświęcane na nią nakłady, z drugiej jednak strony zapewnić wdrożenie standardów sieci zgodnie ze strategią. Badania pokazały, że dobrze przygotowany a przede wszystkim przeprowadzony program tzw. onboardingu znacznie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu przez nowego franczyzobiorcę.

Sieci franczyzowe cechują się tym, że zrzeszają grupę niezależnych przedsiębiorców, z których każdy ma swój punkt widzenia, jak najlepiej prowadzić biznes. W wielu przypadkach te opinie różnią się od strategii rozwoju centrali franczyzy. – Dodając do tego dynamiczną sytuację na rynku i często wysoką rotację członków, część sieci franczyzowe ma dziś negatywną opinię zarówno wśród obecnych jak i potencjalnych franczyzobiorców. Odpowiednio prowadzona komunikacja między centralą franczyzy, a franczyzobiorcami, tworzenie organów doradczych lub konsultacyjnych składających się z franczyzobiorców, a także ustrukturyzowane badanie i reagowanie na „nastroje” tej grupy mogą w dużym stopniu poprawić relacje z franczyzodawcą i w rezultacie PR – czytamy w raporcie PwC.