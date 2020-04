Franczyzobiorcy Żabki otrzymują subwencje finansowe na dostosowanie sklepów do nowych warunków

Franczyzobiorcy Żabki otrzymują subwencje finansowe z myślą o przystosowaniu placówek do nowych, wynikających z zagrożenia koronawirusem, warunków.

- Obserwujemy rozwój sytuacji związanej z COVID-19. Nasze działania na bieżąco dostosowujemy m.in. do instrukcji przekazanych przez NFZ i zaleceń WHO oraz zapisów specustawy. Rozpoczęliśmy szereg działań wobec naszych pracowników i partnerów, a w trybie codziennym pracuje zespół koordynacyjny odpowiedzialny za współpracę wszystkich działów w zakresie prewencji - informuje Żabka.

Żabka poinformowała o min. następujących zmianach dokonanych w obrębie sieci:

Zmiany w sklepach

- Dostosowano funkcjonowanie sklepów zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi sieci handlowych.

- Podjęto decyzję o możliwości zmiany godzin funkcjonowania sklepów. Obecnie placówki mogą funkcjonować w godz. 7.00-22.00, ale franczyzobiorcy mogą je wydłużać w zależności od potrzeb klientów.

- Zgodnie z rozporządzeniem, od godz. 10:00 do 12:00 w sklepach obsługiwane są jedynie osoby powyżej 65. roku życia.

- W związku z wprowadzeniem dodatkowych środków ostrożności, między klientami zachowana jest bezpieczna odległość 1,5-2m a do sklepu może wejść tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby kas i liczby

- O ograniczeniu obowiązującym w konkretnym sklepie informuje plakat przy wejściu.

- Mimo trudności rynkowych, firma systematycznie bezpłatnie dystrybuuje dostawy środków dezynfekujących do sklepów. Opracowano również procedurę tworzenia środka dezynfekującego przez franczyzobiorcę we własnym zakresie na bazie spirytusu.

- Równolegle do środków dezynfekujących sieć dystrybuuje rękawiczki lateksowe – trwa szósta tura ich dostaw. Dodatkowo, firma dodaje rękawiczki do każdej kolejnej dostawy towaru. Franczyzobiorcom przekazywane są także rękawice oraz woreczki foliowe. Zgodnie z wytycznymi, są one także dostępne dla klientów i umieszczone przy wejściu do sklepu razem ze środkami do dezynfekcji.

- Wspólnie z franczyzobiorcami opracowano model szyby ochronnej z pleksi, którą zamontowano we wszystkich sklepach.

- Sieć zaopatruje franczyzobiorców, pracowników sklepów oraz kadrę terenową w przyłbice ochronne, przeznaczone do noszenia przez osoby mające kontakt z klientami.

- Zaostrzono reżim sanitarny w sklepach. Dezynfekcja blatu kasowego przeprowadzana jest po każdym kliencie, podobnie terminala płatniczego czy skanera. Pozostałe powierzchnie dotykowe, w tym osłony pleksi czy klamki są dezynfekowane co godzinę.

- Przeorganizowano usługę odbioru i nadawania paczek. Teraz podczas przyjmowania i wydawania przesyłek kurierowi, obsługa sklepu nie ma konieczności poświadczania tej czynności podpisem na urządzeniu mobilnym przewoźnika czy na dokumentach przewozowych.

- Przygotowano materiały dla klientów, w których firma podkreśla znaczenie zachowania zasad higieny podczas zakupu produktów sprzedawanych bez opakowania, jak pieczywo, warzywa czy owoce.

- Franczyzobiorcom przesłano pakiet informacji obejmujący m.in. plakaty i ulotki dla klientów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania czy kontakty do Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

- Gorące napoje i przekąski dostępne w Żabka Cafe sprzedawane są obecnie jedynie na wynos.

- Franczyzobiorcy otrzymują subwencje finansowe z myślą o przystosowaniu placówek do nowych, wynikających z zagrożenia koronawirusem, warunków.

Do nowej sytuacji firma dostosowała również swoją logistykę i pracę centrali.