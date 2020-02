Franczyzowy Auchan zamiast Piotra i Pawła w PH Matarnia

Auchan zastąpi Piotra i Pawła, fot. materiały prasowe

Sklep Piotr i Paweł w PH Matarnia w Gdańsku został zamknięty. Z końcem lutego nowym najemcą powierzchni będzie franczyzowy sklep z logo Auchan. Obecnie w placówce trwa remont.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Piotr i Paweł stracił kilka lokalizacji: Pasaż Rondo w Poznaniu, Pasaż Zieleniec w Toruniu oraz lokale w dwóch galeriach handlowych prowadzonych przez MMG Centers w Józefosławiu i Brwinowie, gdzie powstały franczyzowe sklepy Auchan; lokal w Rokietnicy oraz w CH Max w Chrzanowie.

Oznacza to, że 66 lokalizacji Piotra i Pawła z zakupionych przez The SPAR Group LTD w portfolio firmy zostały 63.

Sędzia komisarz wyznaczył terminy zgromadzenia wierzycieli dla trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł na 21 lutego 2020 r. w Poznaniu. Oznacza to, że propozycje układowe, przesłane w piśmie z początku grudnia, zaproponowane przez Grupę Piotr i Paweł, polegającą na spłacie od 10 proc. do 100 proc. wierzytelności w zależności od kategorii, do której wierzyciele zostali zaliczeni, będą głosowane 21 lutego br.