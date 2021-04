Frigo Logistics i Carrefour będą razem pracować do 2025 r.

Obsługa logistyczna Frigo Logistics dla sieci Carrefour obejmuje dostawy do 258 sklepów, fot. materiały prasowe

Firma Frigo Logistics – operator logistyczny dla produktów głęboko mrożonych – oraz sieć handlowa Carrefour, zdecydowały się na przedłużenie aktualnej umowy o współpracę.

Obsługa logistyczna Frigo Logistics dla produktów głęboko mrożonych dla sieci Carrefour, obejmuje obecnie realizację dostaw do 258 sklepów na terenie kraju i cały czas jest rozwijana. Nowy kontrakt wydłuży współpracę firm do 2025 roku.

Obecnie, w ramach trwającej współpracy, od 2019 roku Frigo Logistics świadczy dla sieci Carrefour kompleksową obsługę. Aktualny kontrakt trwa do 2022 roku, a jego zakres obejmuje przyjęcie produktów, kompletację oraz dystrybucję towarów mrożonych do niemal 260 sklepów Carrefour, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Działania są realizowane w magazynie Frigo Logistics w Radomsku.

- Cieszy nas fakt, że sieć Carrefour zdecydowała się na przedłużenie trwającego kontraktu. To dla nas dowód wzajemnego zadowolenia ze współpracy i zaufania. Jestem przekonany, że to zasługa działań zespołu Frigo Logistics, który każdego dnia kładzie ogromny nacisk na jakość realizowanych usług. Przekłada się to na komfort pracy naszych partnerów i daje im gwarancję codziennej, sprawnej działalności operacyjnej. Od rozpoczęcia współpracy w 2019 roku, liczba obsługiwanych sklepów sieci Carrefour stale się zwiększa. Posiadamy zasoby i jesteśmy gotowi, by w kolejnych latach dalej wspierać sieć w rozwoju – mówi Prezes Zarządu Frigo Logistics, Kristof Verbruggen.

Carrefour to jedna z siedmiu sieci handlowych oferujących artykuły spożywcze (na osiem funkcjonujących w Polsce), która zaufała Frigo Logistics i wybrała ją na głównego operatora logistycznego produktów mrożonych. Posiadane pięć centrów dystrybucyjnych oraz schemat operacyjny, pozwalają Frigo Logistics nie tylko na obsługę sieci handlowych w zakresie magazynowania, ale również na dystrybucję towarów mrożonych na terenie całej Polski.

- Mając na uwadze wysoką jakość oferowanej usługi w zakresie magazynowania i transportu, a także elastyczność w odpowiadaniu na potrzeby biznesowe Carrefour, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu współpracy z Frigo Logistics na kolejne 3 lata. Rynek logistyczny w obsłudze produktów głęboko mrożonych jest rynkiem wymagającym, jednak Frigo Logistics w pełni profesjonalnie wywiązuje się z realizacji serwisu – powiedział Grzegorz Matyśkiewicz, Dyrektor Logistyki ds. Operacji magazynowych.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.