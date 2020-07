Frisco ze stratą na poziomie 17,41 mln zł. Udziały firmy w rynku to aż 44 proc.

fot. dlahandlu.pl

Spółka Frisco zakończyła ubiegły rok przychodami na poziomie 120 mln zł. Strata netto firmy to 17,41 mln zł. Udział rynkowy e-sklepu w branży e-grocery wyniósł 44.2%, rosnąc odpowiednio o 2.6 p.p. rdr. Baza aktywnych klientów na koniec roku to 75,5 tys. gospodarstw.





- W 2019 r. Frisco S.A. spółka poprzez podejmowane działania umocniła swoją pozycję i wyszła na

pozycję leadera rynkowego e-grocery w Warszawie. Właściwie jako jedyna napędzała wzrost kategorii e-grocery. Udział rynkowy w branży e-grocery wyniósł w 2019 r. 44.2%, rosnąc odpowiednio o 2.6 p.p. rdr. Baza aktywnych klientów na 31.12.2019 wyniosła ok 75,5 tys. (16% wzrost rdr), co odpowiada wielkości 8 tradycyjnych hipermarketów. W trakcie roku 2019 Frisco „wybudowało” kolejny hipermarket w Warszawie. Wzrosła również frekwencyjność dokonywania zakupów w e-sklepie do 5,8x, czyli 13% rdr, udział zakupów lojalnych klientów (zakupy średnio co 3 tyg.) wzrósł do 51% (22 p.p. rdr), zaś ich liczba do 14% (+ 8p.p. rdr). Możliwości nowego magazynu i skupienie się na komunikacji benefitów kategorii e-grocery umożliwiły w Q4’19 masową rekrutację do Frisco warszawskich gospodarstw domowych oraz tempo wzrostu ilości zamówień >30% - czytamy w sprawozdaniu spółki za ubiegły rok.

W roku 2019 spółka Frisco odnotowała przychody w kwocie 120 085,7 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży sklepowej 114 232,1 tys. zł oraz przychody ze świadczonych usług marketingowych na rzecz dostawców towarowych 5 853,6 tys. zł.

Nastąpił znaczący wzrost obrotu spółki wynikający ze wzrostu zamówień klientów, w tym +18% wzrostu bazy klientów aktywnych włączając w to klientów B2B. Firma podaje, że strata ze sprzedaży jest co prawda większa w porównaniu do wygenerowanej w 2018 roku (o ok. 38%), ale wynika to przede wszystkim ze znaczących inwestycji w rozwój spółki (wyższa amortyzacja w związku z oddaniem do użytkowania całej inwestycji w nowy magazyn, zużycie materiałów i energii

oraz usługi obce – utrzymywanie w okresie przejściowym 2 magazynów).

Na koniec roku obrotowego spółka wykazała rzeczowy majątek trwały w wysokości 33.318,2 tys. zł versus 3.885,5 tys. zł w ubiegłym roku.

Średnie zatrudnienie w Spółce w roku 2019 wynosiło 118 etatów.

W swoich planach na 2020 rok firma podała, że w celu zapewnienia kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości planowane są dalsze dofinansowania spółki przez jej właścicieli głównie w oparciu o udzielane pożyczki, z których pierwsza po dacie bilansowej została udzielona w lutym 2020 r. na wartość 2 mln zł przez Eurocash S.A. Ponadto, właściciele podpisali list wsparcia zapewniający pomoc w razie konieczności dofinansowania spółki w ciągu najbliższych 12 miesięcy.