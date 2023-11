FRSiH: Powrót do zwiększonej konsumpcji będzie stopniowo się odmrażał, widać optymizm

Jak podała dyrektor Karolina Zajdel-Pawlak, z badań NielsenIQ wynika, że 95% respondentów deklaruje, że zmieniło sposób podejmowania decyzji zakupowych i 91% inaczej zarządza swoim budżetem.

- Niewątpliwie realny spadek siły nabywczej przy pensjach, które nie rosły w takim tempie jak ceny, przełożył się na konieczność bardziej racjonalnego, mniej impulsywnego zarządzania swoimi wydatkami - mówiła Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor zarządzająca NielsenIQ podczas sesji inaugurującej 16. Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie (6-7 listopada).

Każdy konsument ma kilka strategii zakupowych

Wskazała, że właściwie każdy konsument ma kilka strategii zakupowych w swoim repertuarze, które stosuje w zależności od sytuacji i od tego, jaką kategorię zakupuje.

- Są pewne strategie bliskie niemalże wszystkim Polakom - najbardziej popularną strategią jest częstsze dokonywanie zakupów w sklepach dyskontowych. Sklepy te mają właściwie percepcję sklepu osiedlowego, są na każdym rogu w mniejszej i większej miejscowości, a jednocześnie oferują wybór produktów atrakcyjnych cenowo - mówiła Karolina Zajdel-Pawlak.

Podkreśliła, że są też konsumenci, którzy deklarują, że częściej będą sięgać po produkty markowe, ponieważ dla nich one są synonimami jakości i ograniczają ryzyko nietrafionego zakupu, który będzie zmarnowaniem ograniczonego budżetu.

- To mogą być nawet ci sami ludzie - w zależności od tego, o jakich produktach myślą, czy myślą o zakupie ulubionej kawy, która jest dosyć jednostkowa znacznym wydatkiem czy myślą o zakupie podstawowych środków higieny np. ręczników papierowych. (…) na pewno znacznie bardziej świadomie podejmujemy decyzje zakupowe i mamy cały szereg różnych strategii, aby zarządzać wydatkami - podsumowała dyrektor zarządzająca NielsenIQ.

Niektóre kategorie zakupowe zanotowały wyraźne wzrosty

Zauważyła też, że pierwsza połowa 2023 roku zakończyła się spadkiem konsumpcji wyrażonej ujemną dynamiką sprzedaży ilościowej.

- To nie był głęboki spadek, ale to był pierwszy spadek w historii Polski od czasów transformacji. Nie widzieliśmy takiego roku, gdzie sprzedaż ilościowa byłaby po stronie ujemnej. Trzeci kwartał jest już stabilny - widzimy nadal wysoki, dwucyfrowy wzrost wartości sprzedaży, natomiast sprzedaż ilościowa dla całego szerokiego koszyka FMCG jest praktycznie płaska, jest po stronie negatywnej, ale zera, nadal mówimy o takim odczycie w granicach błędu - wyjaśniała.

I dodała: - Przed nami czwarty kwartał, który zawsze jest bardzo ważnym sezonem dla wielu kategorii, więc niesie jeszcze nadzieję, że negatywna dynamika pierwszej połowy roku zostanie zniwelowana. Generalizujemy mówiąc, że był spadek konsumpcji, ale to nie jest prawda uniwersalna. Są wielkie kategorie o potężnym znaczeniu dla naszej gospodarki, jak alkohole mocne czy piwo, które miały dosyć niekorzystny sezon i wyraźny spadek sprzedaży ilościowej, ale są kategorie, które zanotowały wyraźne wzrosty: kategorie spożywcze czy kategorie kosmetyczne typu kosmetyki do pielęgnacji twarzy czy makijażu. To są olbrzymie kategorie produktowe o bardzo wysokiej wartości sprzedaży.



Karolina Zajdel-Pawlak zapytana o to, czy któreś z zachowań zakupowych zostaną z nami, czy one były przejściowe i spodziewamy się, że za chwilę już ich nie będzie odpowiedziała:

- To, czego się nauczyliśmy przez ostatnie 4 lata to, że niczego nie można być pewnym i że trzeba być gotowym na zmianę. Konsumenci nauczyli się też, że jednak trzeba mniej impulsywnie a bardziej racjonalnie podchodzić do zakupów. Spodziewam, że niektóre grupy konsumenckie dosyć szybko poczują wzrost zasobów poprzez planowane wzrosty pensji nominalnych w styczniu 2024, w lipcu, ale pewna ostrożność pozostanie z nami przez pierwsze miesiące, może przez pierwszą połowę przyszłego roku. Spodziewam się, że ten powrót do zwiększonej konsumpcji będzie stopniowo się odmrażał - druga połowa roku będzie wyraźnie bardziej pozytywna niż pierwsza.