FRSIH: Rynek pracy w branży spożywczej: zasoby, zarządzanie i modele zaangażowania zespołu

- Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że sesje dotyczące rynku pracy to jest tak naprawdę pigułka kilku, a nawet kilkudziesięciu sesji panelowych, którym możemy się przysłuchiwać na dużych kongresach bądź też mniejszych branżowych konferencjach. Nieważne czy mówimy o rewolucji przemysłowej, o transformacji cyfrowej, transformacji wartości czy o kompetencjach. Na koniec i tak zawsze mówimy o człowieku, bo to on jest kluczem - tym słowami debatę o rynku pracy rozpoczęła Karolina Markowska, dziennikarka portali PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl oraz Wnp.pl.

Karolina Markowska

Polski rynek pracy pilnie potrzebuje rąk do pracy z kraju i zagranicy. Jak z tym problemem radzi sobie branża spożywcza? Na jakie trudności napotyka? Gdzie szukać rozwiązania? O tym opowiadał Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupy Progres.

- Dzisiejszy rynek pracy, jeśli popatrzymy na główne parametry jak stopa bezrobocia czy też liczba ofert pracy, jest na wysokim poziomie. Firmy nadal rekrutują pomimo tego, co się dzieje w gospodarce czy zawirowań geopolitycznych. Oczywiście widzimy pewne różnice dotyczące poszczególnych branż. Czwarty kwartał już od wielu lat jest bardzo mocnym okresem w spożywce i to widzimy w zapotrzebowaniu na nasze usługi - mówił Cezary Maciołek.

- Jesteśmy podmiotem, który zajmuje się procesami rekrutacyjnymi. Wspieramy przedsiębiorców zarówno w zakresie rekrutacji na stanowiska z segmentu blue collar, ale też white collar, czyli wyższego i średniego szczebla. W branży spożywczej w listopadzie zaobserwowaliśmy 18% wzrost rdr, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na te usługi. Widać więc, że firmy póki co mają problemy z pozyskaniem kandydatów do pracy. Z drugiej strony wynika to też z tego, że przedsiębiorstwa są niepewne przyszłości. Korzystają więc z rozwiązań tymczasowych czyli takich, które dają im w określonym czasie określone kompetencje do wykonania określonych zadań. Nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami - wyjaśniał uczestnik debaty.

Cezary Maciołek

Dla obywateli Ukrainy Polska nadal jest pierwszym wyborem, ale nie jedynym wyborem

Cezary Maciołek podkreślał, że polscy przedsiębiorcy nie powinni się zamykać na pracowników z odleglejszych zakątków świata, bo na większy napływ obywateli z Ukrainy już nie mamy co liczyć.

- Pojawia się problem skąd tych kandydatów do pracy powinniśmy pozyskiwać. Jak spojrzymy na dane, to w zasadzie od prawie roku nie mamy istotnej zmiany jeśli chodzi o napływ obywateli Ukrainy. To źródło w dużej mierze zostało wyczerpane przez ostatnią dekadę. Tyle mniej więcej trwał eksodus obywateli Ukrainy do Polski w celach zarobkowych, on się po prostu skończył. Wojna też spowodowała przyspieszenie procesów legalizacji pobytów w innych krajach z wyższymi wynagrodzeniami jak Niemcy, Francja czy Kanada. Dla obywateli Ukrainy Polska nadal jest pierwszym wyborem, ale nie jest jedynym wyborem i to na pewno jest bardzo duże wyzwanie dla naszego rynku - mówił uczestnik debaty.

Prezes zarządu Grupy Progres zaznaczał, że Polska musi zacząć pozyskiwać pracowników z coraz odleglejszych miejsc. Warto jednak dokładnie planować ten proces, to nie może być „open-sourcing”.

Jakich zmian na gruncie prawnym potrzebujemy, aby ten proces przebiegał sprawniej?

- To powinny być zróżnicowane działania. Mam nadzieję, że nowy rząd zajmie się szybko tą tematyką. Tak jak mówiłem, źródło z Ukrainy jest już niewystarczające. Na tę kwestię musimy patrzeć dużo szerzej. Trzeba dogłębnie zdiagnozować jakich pracowników potrzebujemy, w jakich branżach, w jakiej skali i na tym polu stworzyć tzw. fast traki dla określonych kierunków. To nie może być „open sourcing” jak np. we Francji czy Szwecji, gdzie powstały tzw. imigranckie getta - zaznaczył uczestnik debaty.

Kierunek: Filipiny, Bangladesz, Nepal

Zdaniem prezes firmy Progres dobrym wyjściem jest tzw. mix różnych rozwiązań. Należy również pamiętać o wyciągnięciu ręki do osób biernych zawodowy czy osób, które wiele lat temu w celach zarobkowych wyjechały z Polski.

A w jakim kierunku powinni patrzeć polscy przedsiębiorcy z branży spożywczej? Uczestnik debaty wskazał na takie kierunki jak Filipiny, Nepal i Bangladesz. - To są narodowości dość szybko adoptujące się jeśli chodzi o spożywkę, charakterystyka rynku jest zbliżona - przekonywał.

Prezes firmy Progres przypomniał, że w 2013 r. wiele firm obawiało się zatrudniać osoby z Ukrainy, przedsiębiorcy mówili, że nie są gotowi. - Te firmy, które tę decyzję podjęły szybciej, osiągnęły przewagę konkurencyjną. Rozumiem obawy, ale pomimo tego trzeba działać. Jeśli się boimy skorzystajmy z pomocy wykwalifikowanych firm, które pomogą w tym zakresie - zaznaczył.

Różnorodność w zakładzie produkcyjnym

Kamil Rabenda, prezes zarządu Soligrano, potwierdził, że wyzwań na polskim rynku pracy mamy sporo, szczególnie w sektorze spożywczym.

- Na te zagadnieniami musimy patrzeć wielowątkowo. Jeśli chodzi o pracowników produkcyjnych mamy wiele wymagań formalno-prawnych. Do tego dochodzą kwestie związane z posiadanymi przez nas certyfikatami. Różne certyfikaty wymuszają na przedsiębiorstwach stworzenie odpowiedniej polityki jakości, co z kolei determinuje pewne zachowania i oczekiwania wobec pracowników. Mamy np. certyfikaty koszerności czy halal, które pozwalają nam na wchodzenie na bardziej egzotyczne rynki. Tutaj na przykład trzeba przygotować załogę do obecności rabina na produkcji i jego kontaktów z pracownikami. Osobną kwestią są wyzwania związane ze światopoglądem i religią. Musimy więc szkolić w takich kwestiach. Obserwuję, że w takich przypadkach następuje pewnego rodzaju nobilitacja wśród załogi. Pracownicy czują się dumni z tego, że mogą pracować w zakładzie, który jest tak różnorodny - opowiadał uczestnik debaty.

Kamil Rabenda

Ważny kierownik liniowy

Natomiast o trudnościach z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników w branży retail oraz o odpowiedzialności kierowników liniowych opowiadała Katarzyna Kosel, people & culture director oraz członek zarządu w firmie MAKRO Cash and Carry Polska.

- W czasie pandemii zrozumieliśmy silną potrzebę reskillingu w przedsiębiorstwach. Pracownicy muszą mieć szanse rozwijania się, jednocześnie nie zmieniając pracodawcy. Ten powtórny onboarding do nowej roli jest bardzo istotny. Ponadto kładziemy duży nacisk na promowanie naszego value proposition na rynku pracy. Bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o zasoby ludzkie pełnią kierownicy liniowi. Trzeba ich dobrze przygotować do rekrutowania, aby potrafili skutecznie motywować pracowników, komunikować o benefitach, szkoleniach czy szansach. Co z tego, jeśli my wypracujemy sobie świetną politykę wynagradzania czy premiowania, ale pracownik o tym nie usłyszy? Jeśli na dodatek będzie źle potraktowany w swoim własnym zespole i nie będzie się czuł zmotywowany, zaangażowany, to tak szybko jak przyszedł do danego przedsiębiorstwa, tak szybko wróci na rynek pracy. A to oznacza, że jego kierownik nie do końca wykonał swoje zadanie - przekonywała uczestniczka debaty.

Katarzyna Kosel

Katarzyna Kosel zaznaczyła, że rynek pracy będzie jeszcze trudniejszy.

- Moim zdaniem będziemy się mierzyć z dużo większymi brakami kadrowymi i będzie trzeba wymyśleć jeszcze bardzie interesujące sposoby przyciągania ludzi do pracy - dodała. Uczestniczka debaty zwróciła również uwagę na kwestie różnic pokoleniowych w firmach. - Należy budować pomosty pomiędzy pokoleniam. Jedni od drugich mogą się dużo nauczyć. Ci starsi, bardziej doświadczeni, na pewno mogą skorzystać z kompetencji technologicznych młodszego pokolenia. Młodsi mogą się również dużo nauczyć od starszych - dodała.

W debacie o rynku pracy nie mogło zabraknąć tematów związanych ze zwolnieniami. Czy przedsiębiorstwa stać dzisiaj na to, aby zwalniać?

Maryla Noste-Jeglińska, dyrektor HR, Grupa Kapitałowa IGLOTEX, mówiła, że takie decyzje trzeba przemyśleć wielokrotnie.

- To nigdy nie jest decyzja z minuty na minutę. To decyzja biznesowa na którą musimy spojrzeć szerzej. Musimy zabezpieczyć kompetencje na przyszłość. Zwolnienia to też nie jest łatwa decyzja dla firmy pod względem wizerunkowym czy poczucia komfortu naszych pracowników. Takie decyzje trzeba bardzo dobrze przemyśleć, to są duże koszty. Trzeba myśleć długofalowo, aby przy nowych wyzwaniach, projektach nie zostać bez rąk do pracy - mówiła.

Maryla Noste-Jeglińska

O tym jak trudno jest dziś zrekrutować specjalistów w branży opowiadał Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji, Europa Środkowo-Wschodnia, Upfield Polska.

- W firmie odpowiadam za sprawy korporacyjne, ale sprawuję też funkcję wspierającą do HR-u, więc cały employer branding, jak również onboarding są w moich rękach i bardzo się z tego cieszę. Uważam, że dobre wrażenie można zrobić tylko raz a więc najlepiej byłoby dla firm, żeby onboardingiem zajmowały się osoby, które mają dobry „storytelling” i jednocześnie, żeby to była firma, która ma fantastyczny produkt, z którym pracownik się utożsamia - zaznaczył na wstępie uczestnik debaty.

Podkreślił, że branża spożywcza jest jedną z najbardziej dynamicznych, ciągle poszukującą nowych produktów i kierunków. - Należy więc szukać osób, które podchodzą do rzeczywistości nie w sposób odtwórczy, tylko bardziej kreatywnych. Tutaj przewagę mogą mieć mniejsze firmy. Właśnie one często mają najlepszych ekspertów po to, żeby się móc się na rynku wyróżnić - mówił.

Sebastian Tołwiński

Kompetencje miękkie pomagają utrzymać zespół

Katarzyna Kosel opowiadała jak ważne są kompetencje, które pomagają utrzymać zespół w stałym składzie.

- Tutaj kolejny raz nawiążę do roli kierowników. Jakość i umiejętność budowania relacji, to czy kierownicy potrafią słuchać i właściwie komunikować, ma na koniec dnia wpływ na produktywność całego zespołu i jakość wytwarzanego produktu. Rola każdego kierownika jest bardzo istotna, bo poza komunikacją, do jego kompetencji należy planowanie zmian. Wbrew pozorom elastyczność działania to jest to, co może spowodować, że nasza firma szybciej niż inne będzie mogła konkurować w danym segmencie. Jeśli firma będzie mogła szybko dostosowywać swoje własne zasoby do tego, co się dzieje na rynku, wygra. Np. w czasie pandemii bardzo ważne było, by nasi kierownicy potrafili planować zatrudnienie we właściwy sposób i umieć układać grafiki. Kompetencje miękkie pomagają utrzymać zespół, aby on nie zmieniał się tak szybko - mówiła uczestniczka debaty.

- Kiedyś policzyłam ile kosztuje utrata kluczowych pracowników. To są rocznie miliony złotych. To pieniądze wyrzuconych w w błoto. Retencja pracowników wynika z niskiej kompetencji u kierowników liniowych. Jeśli nie umieją pracować z zespołem, to takie są efekty - dodała.

O tym, że ciągła rotacja zespołu to duży problem dla firm mówił prezes firmy Progress. - Rotacja jest kosztem dla przedsiębiorstw. Poziom zaangażowania pracownikow wpływa na to czy plany zostały zrealizowane. Pracownicy powinni mieć możliwość wyrażania opinii, zgłaszania pomysłów. Ludzie muszą widzieć potencjał firmy w której pracują, rozumieć wizję. Każda firma musi się głęboko zastanowić z czego wynikają u niej permanentne procesy rekrutacyjne - zauważył.

Jak firmy budują zaangażowanie pracowników? Pieniądze i popularne benefity już nie wystarczą

Jak zbudować zaangażowanie wśród pracowników? Co robić, by ludzie nie odchodzili? Na te pytania starał się odpowiedzieć Kami Rabenda.

- Rzeczywiście to pytanie jest chyba kluczowe. Kwestia poziomu zaangażowania pracownika jest w tej chwili dla pracodawców najbardziej istotna. Benefity płacowe przestają być atrakcyjne, to samo dotyczy popularnych benefitów pozapłacowych. Pracownik zaczyna być takim „łakomym kąskiem” o którego jak najbardziej chcemy zadbać. W naszej firmie próbujemy słuchać pracowników i bardzo dużo rozmawiać, aby odpowiadać na ich potrzeby. Bardzo duży nacisk kładziemy na automatyzację procesów komunikacji, aby każda nawet najdrobniejsza uwaga pracownika spotykała się z naszym odbiorem. Staramy się rozwijać ten wątek ludzki pomimo tego, że mamy charakter korporacyjny. Myślę, że wśród tych kluczowych pracowników właśnie takie relacje i ludzkie podejście budują zaangażowanie - mówił.

- Niestety, im większą organizacja tym trudniej zrobić to w sposób naturalny. Badania pokazują, że ludzie nie pracują dla pieniędzy. Często są w stanie pracować za mniejsze pieniądze jeśli firma ma „to coś”. Pracowników trzeba włączać w życie organizacji, żeby czuli się częścią firmy, że ich głos jest ważny, że mają wpływ na firmę. Druga rzecz, to komfort pracownika. Musi mieć zaufanie do organizacji. Wiedzieć, że jak w poniedziałek przyjdzie do pracy, nie zastanie rewolucji. Firma powinna komunikować swoje plany, włączać pracowników. Ludzie przestają już żyć dla pracy, potrzebują poczucia, że to co robią jest z nimi spójne - dodała Maryla Noste-Jeglińska.

Praca dla planety

- Ja uważam, że jest coś takiego, co buduje zaangażowanie dodatkowo, szczególnie w przypadku pokolenia Z. To jest pokolenie które mówi, że chciałoby zrobić coś dobrego dla świata. Mają taką misję i szczególnie w mojej firmie to rezonuje. Jesteśmy największym producentem żywności roślinnej na świecie. U mnie w firmie buduje się zaangażowanie wobec celu, nie ma misji i wizji. Oczywiście na pierwszym miejscu, za celem, jest ta potrzeba biznesowa. Fantastycznie jest, jeśli to wszystko się ze sobą składa i jest ze sobą tożsame - mówił Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji, Europa Środkowo-Wschodnia, Upfield Polska.

- Może to zabrzmi banalnie, ale co zrobić, aby ludzie chcieli zostać w firmie? Potrzebne są tutaj trzy elementy. Po pierwsze bycie człowiekiem, po drugie otwartość na potrzeby pracowników i po trzecie branie pod uwagę tych potrzeb. Jeśli tego nie zrobimy, ludzie będą u nas tylko przez chwilę, a potem pójdą do pracodawcy, u którego to otrzymają - podsumowała Katarzyna Kosel.