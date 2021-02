Galeria Karstadt Kaufhof z pożyczką od niemieckiego rządu do 460 mln euro

fot. shutterstock

Sieć Karstadt Kaufhof otrzyma setki milionów euro rządowej pomocy. Głównym argumentem za dotacjami jest znaczenie grupy domów towarowych dla centrów miast.

Niemiecki rząd chce wesprzeć Galerię Karstadt Kaufhof. Firma otrzyma pożyczkę do kwoty 460 mln euro.

Niemiecki rząd chce w ten sposób zachować miejsca pracy i pomóc firmie, która już mocno ucierpiała w kryzysie. Według rządu, domy towarowe pełnią również ważną funkcję w centrach miast: są uważane za „przyciągaczy tłumów”, a ich zniknięcie zagroziłoby również istnieniu wielu okolicznych sklepów.

Ekspert ds. handlu detalicznego Hendrik Schröder z Uniwersytetu Duisburg-Essen sceptycznie odnosi się do pomocy państwa: „Jak to się dzieje, że Lufthansa, Tui, a teraz Karstadt Kaufhof otrzymują takie pożyczki, podczas gdy inni mniejsi i średniej wielkości detaliści pozostają z pustymi rękami lub muszą czekać, aż dotrze do nich obiecane wsparcie? ” Kwestionuje również kryteria, na jakich są udzielane takie pożyczki. W każdym razie nie przyjmuje argumentu, że domy towarowe są niezbędne. „Centra miast nie są zależne od Karstadt Kaufhof”.

Galeria Karstadt Kaufhof zamknęła 40 oddziałów. Około 4000 pracowników straciło pracę.