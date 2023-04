Galeria Rumia z wyremontowaną Biedronką

Celem modernizacji placówki było podniesienie komfortu zakupów oraz dostosowanie sklepu do standardu 3.0. Skupia się on m.in. rozwiązaniach wewnętrznych tj. nowej ekspozycji strefy promocji i kwiatów czy nowym ustawieniu wysp na owoce i warzywa. Nowoczesny i przestronny wygląd placówka zyskała dzięki nowym systemom regałów i półek. Na miejscu można kupić świeżo wypiekane pieczywo oraz produkty piekarnicze od lokalnych dostawców. Dla wygody klientów wprowadzone zostało przestronne stanowisko na owoce, warzywa oraz produkty delikatne, czyli wymagające przechowywania w niskiej temperaturze. Powierzchnia sprzedaży w wyremontowanej placówce będzie miała powierzchnię ok. 895 m. kw.

Biedronka 3.0 w Galerii Rumia

W nowo wyremontowanym sklepie pojawiły się 4 kasy tradycyjne oraz 4 kasy samoobsługowe. Modernizacja sklepu miała również na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko. Dzieje się to m. in. poprzez zmniejszanie poboru energii elektrycznej dzięki zastosowaniu szeregu urządzeń energooszczędnych np. urządzeń chłodniczych, wykorzystujących gazy przyjazne dla środowiska, takie jak gaz naturalny CO2, czy oświetleniu LED.

Galeria Rumia to obiekt w samym sercu miasta Rumia. Powierzchnia najmu to ponad 16 800 mkw. Do dyspozycji klientów jest zadaszony parking, który pomieści 460 samochodów. Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, przeznaczonych na sklepy oraz punkty usługowe. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Sinasay, Action, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, Dealz, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.