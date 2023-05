Galerie handlowe szukają pieniędzy poza bankami. W Berlinie znaleźli sposób

Crowdfunding wchodzi do galerii handlowych. Pionierką jest berlińska The Playce. 30 osób z Polski zainwestowało w powstający tam park Mission: Play! by Mattel. Główny inwestor to Paul Kuśmierz, założyciel MMG. Podobne obiekty planowane są w Polsce - pisze propetynews.pl.