Gang Bystrzaków w Biedronce: wydano już 55 tys. maskotek i książek

Od poniedziałku, 3.10 do 8.10, za zrobione zakupy nie tylko będzie można zgromadzić dodatkowe naklejki, ale też zyskać voucher o wartości 15 zł do wydania w trakcie kolejnych zakupów. Wystarczy zrobić zakupy za min. 99 zł, aby odebrać voucher i dwie, dodatkowe naklejki przybliżające do odbioru Bystrzaków.

Promocja na pieluszki Dada w Biedronce

W tym tygodniu największe oszczędności przyniesie zakup m.in. pieluszek Dada w cenie 26,99 zł przy zakupie 2 sztuk i koncentratu do płukania tkanin Silan 1,5 l w cenie 8,99 zł przy zakupie 2 sztuk. W przypadku obu tych produktów oszczędność wyniesie 12 zł od ceny regularnej.

Do 19 listopada obowiązują też specjalne mechanizmy promocyjne dla posiadaczy aplikacji i karty Moja Biedronka. Za każde wydane 99 zł z kartą MB klienci otrzymają 1 dodatkową naklejkę. Natomiast jeśli w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do soboty zrobią zakupy w co najmniej 3 różne dni, otrzymają dwie dodatkowe naklejki.

Pies najchętniej wybieraną maskotką z Gangu Bystrzaków

Po którą z maskotek spośród trójki bohaterów gangu klienci sięgnęli w pierwszej kolejności? Okazuje się, że do tej pory klienci najchętniej wybierają symbolizującego „bliskość” Psa Dżi-Pi-Esa, rekomendującego robienie zakupów blisko miejsca, gdzie mieszkamy, aby oszczędzać czas i pieniądze na dojazd. Ale zdecydowanie największą popularnością cieszy się książka towarzysząca akcji, której już ponad 35 tysięcy egzemplarzy trafiło do klientów sieci Biedronka.

Książka wspiera akcję Gang Bystrzaków

Podobnie jak w latach ubiegłych, akcji lojalnościowej towarzyszy książka – autorstwa Pauliny Płatkowskiej, pt. „Gang Bystrzaków. Oszczędzanie to nasza misja”. Jej bohaterami są członkowie gangu, którzy spędzają ze sobą czas, poznając i ucząc się nowych rzeczy. Pies Dżi-Pi-Es, Świnka Skarbonita i Jabłko Newton nigdy się nie nudzą, ale zabawy próbuje im utrudniać zielony, niesympatyczny stwór – Paskudna Inflacja. Jednak dzięki swojej koleżance Biedronce Bystrzakom udaje się znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Na podstawie prostych opowieści dotyczących życia codziennego dzieci uczą się tego, że warto oszczędzać. Książkę można zdobyć już po uzbieraniu 15 naklejek.



- Trójka bohaterów najnowszej akcji lojalnościowej łączy siły w walce z inflacją i zachęca do oszczędzania. Jedna z historyjek w obrazowy sposób pokazuje, jak z pełnego kosza systematycznie ubywa zebranych w sadzie owoców, bo podstępnie podkrada je Paskudna Inflacja. Edukacyjny wymiar książki i jej atrakcyjna graficznie forma sprawia, że klienci wybierają ją w pierwszej kolejności. Bystrzaki nie tylko edukują na łamach książki, ale specjalnie dla dzieci nagrały też piosenkę dostępną na kanale youtube, przekonując, że oszczędzanie jest ich misją - mówi Piotr Szymanowicz, Starszy Menedżer ds. Marketingu w sieci Biedronka.