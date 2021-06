Gdynia: W lokalizacji po Tesco powstaje Leroy Merlin

Nowy sklep Leroy Merlin Gdynia zlokalizowany będzie przy ul. Nowowiczlińskiej; fot. materiały prasowe

Ruszyły prace nad nowym punktem Leroy Merlin na mapie Gdyni. Będzie to czwarty sklep sieci w aglomeracji trójmiejskiej, jednak pierwszy na rynku gdyńskim. W tej lokalizacji działał wcześniej sklep Tesco.

Nowy sklep Leroy Merlin Gdynia zlokalizowany będzie w centrum handlowym przy ul. Nowowiczlińskiej 35, na granicy osiedli Karwiny, Dąbrowa i Wielki Kack, w pobliżu Obwodnicy Trójmiasta. Powierzchnia handlowa obiektu będzie wynosiła około 11 tysięcy m2. Dla klientów dostępne będzie ponad 500 miejsc parkingowych, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami i dla rodzin z dziećmi. Obecnie trwa dostosowywanie budynku do standardów Leroy Merlin Polska oraz prace modernizacyjne.

Praca dla 150 osób

,,Sklep Leroy Merlin Gdynia będzie gwarantował łatwy dostęp do produktów i usług budowlano-dekoracyjnych zarówno dla mieszkańców centrum Gdyni, jak i dla klientów przyjeżdżających z Kaszub nową trasą kaszubską. Odpowiednio przeszkolony zespół zapewni obsługę klienta na najwyższym poziomie. Obecnie trwa rekrutacja do naszego zespołu, do której serdecznie zapraszam. Sklep Leroy Merlin Gdynia będzie nie tylko tworzony przez lokalną społeczność, ale stanie się jej częścią, współpracując z mieszkańcami i włączając się w lokalne inicjatywy.” – powiedziała Joanna Krajczewska, Dyrektor Sklepu.

Rekrutacja do powstającego sklepu już się rozpoczęła. Aplikować na wybrane stanowiska można za pośrednictwem strony www.kariera.leroymerlin.pl. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowiska Doradców Klienta, Magazynierów/logistyków oraz Kasjerów. Nowe oferty pracy będą publikowane na bieżąco.

W sklepie Leroy Merlin w Gdyni pracę znajdzie ponad 150 pracowników.

