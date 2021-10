Gdzie najtańsze znicze?

Ile kosztują znicze w 2021 roku?

Aldi. W sezonowej ofercie sieć przygotowała produkty z okazji Wszystkich Świętych - dekoracje na wiązanki, znicze, okolicznościowe kwiaty w donicach - m.in. chryzantemy oraz stroiki. Klienci znajdą znicze od tzw. zalewanych, z czasem palenia od ok. 18 godzin za 1,29 zł, znicze szklane, ozdobne znicze z różnymi motywami i wkładami parafinowymi w cenach do ok. 20 zł.

Auchan przygotował ofertę zniczy, sztucznych kwiatów oraz świeżych chryzantem.

Oto ceny z gazetki Auchan:

Znicze szklane w kształcie serca z kartą Skarbonka można nabyć od 3,99 zł za sztukę. Bez karty kosztują 4,49 zł/1 szt.

Znicz szklany, 2 kolory, 24 cm, 28 godz. - 4,49 zł/1 szt.

Znicz szklany z aplikacją róży, czarne szkło, 24,5 cm, 28 godz. - 5,49 zł

Znicz katedra plastikowy z ornamentem, 36 cm, 45 godz. - 10,99 zł

Biedronka: Jakie są ceny zniczy?

– Oferta zawierająca znicze, wieńce oraz artykuły nagrobne jest dostępna w sklepach naszej sieci przez cały okres jesienno-zimowy. Znajdują się w niej znicze parafinowe o różnych kolorach i kształtach oraz pojemności od 40g do 600g – najtańsze z nich można kupić już od 1,49 zł/szt. W asortymencie dostępne są również tradycyjne wkłady do zniczy (od 1,59 zł/szt.), wkłady typu LED (od 3,99 zł/szt.), a także bukiety (od 7,99 zł/szt.), kompozycje nagrobne w donicy (19,99 zł) oraz podkładki i donice nagrobne (11,99 zł/szt.) – podaje sieć.

Poniżej aktualne ceny przykładowych produktów, dostępnych w ofercie Biedronki:

Znicz z wkładem 160 g - 3,99 zł/szt.

Wkład do znicza LED S5 - 3,99 zł/szt.

Wkład parafinowy do znicza 250 g - 2,99 zł/szt.

Wkład parafinowy do znicza 400 g - 4,99 zł/szt.

Znicz z wkładem 450 g - 24,99 zł/szt.

Znicz szkatuła z wkładem LED - 29,99 zł/zt.

Kwiat pojedynczy Mix - 9,99 zł/szt.

Bukiet basic Mix - 12,99 zł/szt.

Bukiet basic Premium - 19,99 zł/szt.

Lidl. W związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych sieć włączyła do swojej oferty szeroki wybór zniczy oraz sztucznych kwiatów. Wszystkie produkty oferowane są w niskiej cenie.

W ofercie Lidl Polska znajdziemy np. zestaw 8 zniczy szklanych z wkładami parafinowymi, których czas palenia może wynieść nawet 30 godzin. Kupując cały komplet ośmiu zniczy, można zaoszczędzić 4 zł – cena jednostkowa znicza wyniesie tylko 3,49 zł / 1 szt. (zamiast 3,99 zł/ 1 szt.).