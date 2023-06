Gdzie otworzą się nowe sklepy Dino? Podajemy listę lokalizacji

Bazując na doniesieniach lokalnych mediów zebraliśmy wiadomości o nowych marketach sieci Dino, które ruszą jeszcze w tym roku. Na koniec marca br. liczyła 2,2 tys. sklepów. Gdzie obecnie budują się nowe sklepy Dino?

Gdzie powstają nowe sklepy Dino? Lista lokalizacji

Dino w Kałkowie

Portal nysa.naszemiasto.pl donosi, że trwa budowa sklepu Dino w Kałkowie koło Otmuchowa. Budynek z zewnątrz jest już prawie gotowy. Teraz prace przeniosły się do środka. Inwestycja ma się zakończyć w wakacje. Zakończenie prac jest zaplanowane na 17 lipca.

Dino buduje 2 sklepy w Świeradowie- Zdroju

Lwowecki.info pisze, że do wyjątkowego odkrycia doszło podczas prowadzonych prac ziemnych związanych z budową marketu Dino. W Świeradowie- Zdroju, w miejscu, gdzie w dniu 13 marca 2023 roku przy ulicy Grunwaldzkiej ruszyła budowa wykonawca prac ziemnych natrafił na ślady średniowiecznej huty szkła.

Z informacji portalu wynika, iż odkrycie nie pokrzyżuje planów sieci na otwarcie marketu Dino w Świeradowie- Zdroju, a jedynie o kilka tygodni opóźni.

Portal lubanski.eu donosi, że drugi ze świeradowskich marketów Dino ma powstać przy ul. Głównej w dzielnicy Świeradowa – Czerniawie.

Władze miasta wskazują, iż budowa marketu Dino w tym miejscu to jeden z elementów większej układanki, w skład której na kilku hektarach terenu mają powstać kolejne obiekty usługowe, m.in. przychodnia zdrowia oraz remiza OSP.

W Powiecie Lubańskim istnieje już sześc sklepów sieci Dino, tj. dwa w Lubaniu i po jednym w takich miejscowościach jak: Platerówka, Olszyna, Leśna i Siekierczyn.

Dino Legnica

Investmap.pl informuje, że Dino stawia kolejny market w Legnicy, tym razem na osiedlu Piekary. 2 maja inwestor złożył w Urzędzie Miasta w Legnicy wniosek o pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja planowana jest przy ulicy Iwaszkiewicza. Kubatura projektowanego sklepu wynosi 3121 m3.

Dino Elbląg

Info.elblag.pl donosi, że przy ul. Lotniczej rozpoczęto budowę marketu Dino. Sklep ma zostać otwarty jeszcze w tym roku. Inwestycja powstaje na działce o powierzchni 3 tys. metrów. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień br.

Dino Świecie

Na stronie extraswiecie.pl możemy przeczytać, że jeszcze w tym roku na największym świeckim osiedlu zostanie otwarty kolejny market. To nie koniec ambicji tej sieci jeśli chodzi o Świecie, bo w planach ma kolejną lokalizację.

Właśnie ruszyły roboty ziemne na działce przy ul. Piłsudskiego w Świeciu. Powstanie tam kolejny market Dino.

Pod uwagę brana jest też druga lokalizacja. Chodzi o teren koło ronda między ulicami Wojska Polskiego i Miodową.

Dino w Nieżychowicach i Ogorzelinach

Lokalny portal czaschojnic.pl podaje, że markety Dino powstają w Nieżychowicach i Ogorzelinach na ulicy Obkaskiej.

Market w Nieżychowicach jest już prawie na wykończeniu. W Ogorzelinach postęp prac jest znacznie mniej zaawansowany.

Dino Karpacz

Jelonka.com informuje o nowy markecie Dino w Karpaczu. Po zbudowaniu pierwszego marketu Dino przy samym wyjeździe z miast rozpoczęła się budowa drugiego pomiędzy ulicami Karkonoską i Linową. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w czwartym kwartale bieżącego roku.

Dino gotowe do działania w bardziej wymagającym otoczeniu ekonomicznym

Rocznie sieć Dino stawia około 300 sklepów.

– Ekspansja geograficzna pozostaje jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Choć w 2022 r. nieznacznie skorygowaliśmy w dół krótkoterminowe plany dotyczące wydatków inwestycyjnych, tak by lepiej przygotować firmę do funkcjonowania w bardziej wymagającym otoczeniu ekonomicznym, to zapotrzebowanie konsumentów na sklepy w formacie Dino, które widzimy przy okazji każdego nowego otwarcia utwierdza nas w przekonaniu o dużym potencjale dalszego rozwoju naszej sieci – mówił niedawno Michał Krauze, Członek Zarządu Dino Polska.

Markety Dino są otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:301 oraz w niedziele handlowe w godzinach 8:30 do 20:00. Każdy sklep Dino posiada stoisko mięsne z obsługą, w którym można kupić wysokiej mięsa, wędliny oraz przetwory mięsne dostarczane przez zakład mięsny Agro-Rydzyna.