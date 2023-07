Gdzie Palikot popełnił błąd?

- Jeśli doniesienia o nierentowności biznesu i nietrafionych inwestycjach potwierdzą się skutkując kolejnymi kłopotami finansowymi, to będzie to idealne podsumowanie. Dlaczego idealne? Bo mam wrażenie, że strategia robienia wszystkiego "jak dla siebie", ale jednak szukając masowego konsumenta (przede wszystkim klienta Żabki), była strategią wątpliwą biorąc pod uwagę reguły budowania marki - uważa Wojtek Walczak z agencji Plej.

Marki Palikota maja długofalowy potencjał?

- Buh, Wyjebongo czy Tenczynek w oczywisty sposób wyróżniły się na rynku w swoich kategoriach, ale czy to wyróżnienie ma długofalowy potencjał? Ja mam wrażenie, że bez jasnego wsparcia ze strony dystrybucji Żabki w przypadku tych dwóch pierwszych ich kariera już dawno by się zakończyła, natomiast informacje dotyczące Tenczynka świadczą o tym, że potencjał rychłego końca jest bardzo duży. Ten przypadek ciężko jest komentować marketingowo czy strategicznie, bo jasne jest że cały biznes oparty jest na powiązaniach, intuicji czy wzajemnych koneksjach, które wymykają się tradycyjnym podejściu do budowania marki - podsumowuje ekspert.