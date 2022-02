Gdzie w Polsce jest najwięcej dyskontów? I nie jest to Warszawa

W latach 2011-2021 dyskonty niemal 3-krotnie zwiększyły swój udział w ogólnej liczbie sklepów ogólnospożywczych w Polsce, z 2,8% do 7,6%.

Mazowieckie przoduje

W latach 2021-2016 i 2016-2011 dynamika wzrostu dyskontów była największa w dużych miastach i w gminach wiejskich (w tych ostatnich niemal wyłącznie Biedronka). W Warszawie w ciągu 10 ostatnich lat liczba dyskontów wzrosła z 63 do 223 (+160 sklepów), w Łodzi z 35 do 101 (+66), w Poznaniu z 55 do 117 (+62), w Krakowie z 28 do 88 (+60) a we Wrocławiu z 48 do 102 (+54).

Patrząc na podział administracyjny, największa dynamika wzrostu była w województwach mazowieckim, małopolskim, łódzkim i świętokrzyskim.

W naszej ocenie, szczególnie w województwie mazowieckim i małopolskim taki trend utrzyma się w najbliższych latach.

Poznań i Szczecin kochają dyskonty

Z dużych miast, liczących 200 tys. i więcej mieszkańców, najbardziej nasycony dyskontami jest Poznań (4 547 mieszkańców / dyskont) oraz Szczecin (4 917 mieszkańców / dyskont). Najmniejsze nasycenie ma Kraków i Warszawa.

W miastach liczących 100-200 tys. mieszkańców najbardziej nasycone dyskontami są Toruń, Chorzów i Zielona Góra, a najmniej Tychy, Rzeszów i Kielce.

W ostatnich 10 latach najwięcej dyskontów w tej kategorii miast otworzyło się w Bielsku-Białej i Zabrzu (odpowiednio 16 i 18 sklepów).

W miastach 50-100 tys. mieszkańców rekordzistą jest Słupsk, z 3 591 mieszkańców przypadających na 1 dyskont, za nim Jelenia Góra (3 730), Racibórz (3 876) i Leszno (4 190).

Wśród miast liczących 10-20 tys. mieszkańców nasycenie dyskontami jest znacznie większe. W Wolsztynie na 1 dyskont przypada 2 143 mieszkańców,

w Myśliborzu 2 210 mieszkańców, w Rogoźnie 2 225, a lista miast ze wskaźnikiem poniżej 3 000 mieszkańców na dyskont jest długa. Średnio w

miastach tej wielkości na jeden dyskont przypada 3 914 mieszkańców, a w mniejszych miastach 3 884 mieszkańców.

Rośnie konkurencja



W ostatnich latach znacznie wzrosła konkurencja między sieciami dyskontowymi. Średnia odległość między najbliższymi dyskontami zmalała z 776 do 616 metrów. W 2021 roku 40% dyskontów miało konkurencyjny sklep dyskontowy w strefie 500 metrów, a niemal co piąty w strefie 250 metrów. W następnych latach będziemy świadkami coraz silniejszej konkurencji między 4 głównymi graczami.

Czy na tak nasyconym rynku jest jeszcze miejsce na kolejne sklepy dyskontowe? Market Side uważa, że tak.

- W naszej ocenie dynamika wzrostu dyskontów spadnie, ale na rynku jest jeszcze miejsce na ponad tysiąc sklepów tego formatu. W perspektywie 8-10 lat w Polsce działać będzie 6 500 sklepów dyskontowych, co przełoży się na ich ponad 50% udział w sprzedaży detalicznej FMCG w Polsce - podsumowuje Market Side.