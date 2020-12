Giełdowi miliarderzy: Zygmunt Solorz "zepchnięty" z podium przez Tomasz Biernackiego

fot. materiały prasowe Dino

Przez ostatnich sześć lat w tworzonym przez „PB” rankingu giełdowych miliarderów zwyciężał ze sporą przewagą nad resztą stawki Zygmunt Solorz. Teraz zwycięzcą jest Tomasz Biernacki - pisze pb.pl

Zygmunt Solorz co prawda nie zbiedniał, bo wartość jego giełdowego majątku w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 11 proc., ale ktoś inny wzbogacił się znacznie szybciej. Królem warszawskiego parkietu w 2020 r. po raz pierwszy został Tomasz Biernacki, kontrolujący sieć marketów Dino. 51-procentowy pakiet inwestora, który na tyle skutecznie unika mediów, że nie dysponują one nawet jego zdjęciem, pod koniec roku był wyceniany na 14,2 mld zł. To o 100 proc. więcej niż rok wcześniej – i ponad osiem razy więcej, niż pakiet ten był wart w chwili debiutu Dino na giełdzie w 2017 r.

Podium najbogatszych inwestorów na GPW, na którego najwyższych stopniach stoją Tomasz Biernacki i Zygmunt Solorz, uzupełnia Marek Piechocki, prezes i główny akcjonariusz odzieżowego LPP.

