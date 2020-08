Gigant mięsny z USA chce podbić europejskie rynki

Tyson Foods zakończył w 2019 r. akwizycję europejskich oddziałów brazylijskiego potentata mięsnego BRF. Dzięki tej transakcji Amerykanie weszli do Europy pozyskując dwa zakłady przetwórcze w Holandii i Wielkiej Brytanii. Gigant z USA zapewnia, że to nie koniec i szykuje się do ekspansji na europejski rynek foodservice.

Produkty z przejętych przez Tysona zakładów są sprzedawane w kanałach detalicznych i gastronomicznych pod markami Grabit, Hot 'N' Kickin' Chicken, Speedy Pollo i Sadia, a także pod markami własnymi sieci. Teraz Tyson chce mocniej zaistnieć na rynku HoReCa.

Ambitne aspiracje firmy Tyson do rozwoju w Europie należy postrzegać w ramach szerszej strategii

umiędzynarodowienia. Szacuje się, że około 90% globalnego wzrostu spożycia białka nastąpi poza Stanami Zjednoczonymi. I chociaż Europa postrzegana jest pod tym względem jako mniej perspektywiczna niż Azja, która ma odpowiadać za 60 proc. tego wzrostu, wciąż jest to ważny region dla Tyson Foods.

Brett Van de Bovenkamp, dyrektor spółki na Europę wskazuje, że Tyson ma na Starym Kontynencie agresywne plany rozwoju.

- Patrzymy na wszystkie rynki i, szczerze mówiąc, nie można być globalnym, zrównoważonym liderem w dziedzinie białka, nie będąc w Europie - wyjaśnia.

Przeczytaj także: Kaufland w Polsce z nowym dostawcą mięsa

Przedstawiciel Tysona przyznaje, że spółka jest w trakcie przygotowywania pięcioletniej strategii rozwoju na rynku europejskim. Jednocześnie przyznaje, że Europa jest najbardziej wymagającym na świecie rynkiem jeśli chodzi o oczekiwania klientów i konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz dobrostanu zwierząt.