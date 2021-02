GK Specjał stawia na rozwój zielonej energii

Firma Specjał na przełomie roku 2020/2021 uruchomiła pierwszą instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp w centrali firmy w Rzeszowie. W planach przewiduje znaczny rozwój inwestycji w „zieloną energię”.

W 2021 r. w województwie lubelskim i pomorskim zostaną uruchomione kolejne 4 instalacje. Rozwój również dotyczy ekologicznej floty, w której od zeszłego roku funkcjonuje już pierwszy w 100% elektryczny samochód.

- W Polsce przepisy wydajność instalacji fotowoltaicznej ograniczają właściwie do 50 kWp na jeden punkt pomiarowy. W wielu przypadkach jest to maksymalna moc instalacji jaką przedsiębiorca jest w stanie zamontować i wykorzystywać energię wyprodukowaną przez taką elektrownię do własnych potrzeb. Oczywiście istnieje również możliwość odsprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez instalację. Firmie Specjał bliskie jest wspieranie rozwiązań proekologicznych, które może obecnie mało wydajne, ale w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony wspólnego dobra jakim jest środowisko naturalne. Pojedyncza instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50kWp pracująca w miesiące zimowe jest w stanie zmniejszyć produkcję dwutlenku węgla emitowanego przez elektrownie o blisko tonę miesięcznie, a samego węgla o blisko pół tony również w miesięcznym rozliczeniu i to w miesiącach zimowych, gdy okres nasłonecznienia jest bardzo krótki. Natomiast od wiosny do jesieni wydajność takiej instalacji wzrasta kilkukrotnie. Zarząd GK Specjał widzi w takich inwestycjach potencjał i mocno stawia na rozwój zielonej energii - podsumowuje firma.