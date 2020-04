GK Specjał szuka magazynierów, sprzedawców i kierowców

Grupa Specjał, właściciel trzech sieci franczyzowych i 19 centrów dystrybucyjnych rozpoczyna proces rekrutacyjny. - Aby móc zapewnić Polakom dostęp do żywności podczas epidemii potrzebujemy dodatkowych zasobów ludzkich - wyjaśnia Krzysztof Tokarz, prezes firmy.

- Epidemia to trudny czas dla nas wszystkich. Jednak dla GK Specjał, sklepów, to czas w którym wszyscy na nas szczególnie liczą. Musimy zapewnić milionom Polaków bezpieczny dostęp do niezbędnych artykułów żywnościowych i przemysłowych. To na nas spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie łańcucha dostaw: producent - dystrybutor - sklep - klient. Aby móc zapewnić Polakom dostęp do żywności potrzebujemy dodatkowych zasobów ludzkich. Aktualnie nasze HR zwiększają rekrutację na stanowiska: magazynier, kierowca, sprzedawca - mówi prezes zarządu Grupy Specjał, Krzysztof Tokarz.

- W ostatnich tygodniach zmierzyliśmy się ze zwiększoną ilością zamówień towarów pracujemy w zmianowym systemie pracy zapewniając bezpieczeństwo poszczególnych zespołów pracowniczych. Cała nasza firma pracuje na zwiększonych obrotach, zapewniając ciągłość dostaw. Pomimo trudnej sytuacji w kraju, dostarczanie żywności jest naszym priorytetem i zapewniamy, że nie ma zagrożenia zerwania dostaw - dodaje.

Powołano specjalny zespół ds. COVID-19, który stale monitoruje sytuację i na bieżąco wdraża we wszystkich obszarach biznesowych Grupy Kapitałowej Specjał wytyczne, zarówno Ministra Zdrowia jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa i zwiększania bezpieczeństwa, pracownikom, klientom.