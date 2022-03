Globalny koncern vs. konsument - szanse się wyrównują!

Dla polskiego społeczeństwa atak na Ukrainę był szokujący, a jednocześnie stanowił wielkie wyzwanie.

- Zaangażowaliśmy wszystkie siły, by pomóc obywatelom Ukrainy, którzy musieli opuścić swoje domy. Zderzeni z ogromem ludzkiej tragedii przypomnieliśmy sobie o losie Polski w 1939 r. i późniejszych skutkach obojętności naszych sojuszników. Ukraina na szczęście nie została sama i na pewno jest w tym duża zasługa również polskich obywateli. Jak pokazują badania Inquiry, w działalność pomocową zaangażowało się – w różnej formie – aż ¾ Polaków - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry.

Żegnaj, Rosjo!

Wraz z doniesieniami z Ukrainy w mediach zaczęły się też pojawiać informacje o sankcjach nałożonych na Rosję i firmach, które zakończyły lub przynajmniej wstrzymały działalność w tym kraju.

- Jednak nie wszystkie: dla dużych koncernów, które zainwestowały w rosyjski rynek wiele milionów dolarów, to nie jest łatwa decyzja. Szybko się jednak okazało, że opinia publiczna – a prawdopodobnie także idąca za nią presja ze strony lokalnych oddziałów – może skłonić zarządy do zmiany decyzji. Najlepszym przykładem jest postawa firmy McDonald’s, która znalazła się pod pręgierzem opinii publicznej jako jedna z pierwszych, ale bardzo szybko podjęła decyzję o przynajmniej czasowym zamknięciu działalności w Rosji - tłumaczy ekspertka.

I dodaje: - Polskie społeczeństwo odkrywa właśnie, że presja konsumencka ma sens, a nasze pojedyncze, drobne decyzje o zakupach w tym czy w innym miejscu zaczynają się liczyć w swojej masie. Wcześniejsze kryzysy przynosiły co najwyżej burzę w mediach społecznościowych, jednak nie przekładały się na sprzedaż. Teraz sytuacja jest absolutnie bezprecedensowa, a przy tym widać wyraźny odwrót klientów od marek, które zdecydowały się na kontynuację działalności w Rosji. Każde kolejne oświadczenie ze strony centrali dolewa tylko oliwy do ognia. Skalę negatywnych emocji można zaobserwować nawet na poziomie ogólnopolskim w odniesieniu do wszystkich marek prowadzących działalność w Rosji nadal. Dane pochodzą z badania YouGov/Inquiry BrandIndex; warto dodać, że w kilkuletniej historii pomiaru dla kilkuset marek nie mieliśmy jeszcze do czynienia z podobnym zjawiskiem - tłumaczy Agnieszka Górnicka.

Marki działające w Rosji.jpg

Marki pod presją

Dla świadomości społecznej w Polsce obecne wydarzenia będą miały przełomowe znaczenie. - Wcześniej mogliśmy wybierać marki, które rezygnują z plastiku, redukują ślad węglowy albo dbają o dobrostan zwierząt. To ważne kwestie, dziś jednak naszymi decyzjami konsumenckimi przyczyniamy się do walki z rosyjską agresją. Niechęć społeczeństwa do wspierania marek czerpiących zyski z działalności w Rosji spowoduje kryzys wizerunkowy, którego konsekwencje mogą być odczuwalne przez lata - podsumowuje nasza rozmówczyni.