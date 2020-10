Godziny dla seniorów z rabatami w Biedronce

Biedronka zachęca seniorów do dokonywania zakupów w dedykowanych im godzinach ispecjalną ofertą Platynowe Rabaty. Od czwartku 15.10. w ramach tej oferty sieć zaoferuje dodatkowe zniżki na produkty popularne wśród tej grupy klientów. Jednocześnie 2650 sklepów sieci Biedronka w całym kraju jest już czynnych co najmniej do godz. 23:00, w tym niemal 50 całodobowo w ramach Akcji 24.

W czwartek, 15.10., osoby powyżej 60. roku życia posiadające kartę Moja Biedronka zapłacą o 30 proc. mniej za chleb krojony 550g oraz 1 kg cukru przy zakupie 3 kg, zaś kolejnego o 40 proc. mniej za parówki z Szynki Kraina Wędlin oraz za banany.

- Podobnie jak wiosną tego roku, tak i teraz ograniczamy ryzyko dla najbardziej narażonych grup wiekowych, pozwalając im również realnie oszczędzać. Dlatego uruchomiliśmy Platynowe Rabaty dla seniorów od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12, kiedy nasze sklepy są tylko do dyspozycji tych klientów - mówi Maciej Łukowski, dyrektor handlowy i członek zarządu sieci Biedronka.

Jednocześnie, aby wszyscy klienci Biedronki mieli możliwość dokonywania bezpiecznych i komfortowych zakupów, sieć wydłużyła godziny pracy 2650 sklepów w całym kraju co najmniej do godz. 23:00. Niemal 50 z nich pracuje całodobowo.