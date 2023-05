Greedflacja - jak na podwyżki patrzą sklepy a jak konsumenci?

Inflacja jest wysoka, ale wzrost cen jeszcze większy. Czy producenci wykorzystują sytuację, aby zwiększyć swoje marże i osiągać monstrualne zyski? Rabobank przyjrzał się temu zjawisku. Analizę opisuje zagraniczny portal Retaildetail.eu

Hojne zyski w czasach kryzysu czyli greedflacja pustoszy portfele klientów

Artykuły spożywcze są o ponad 20% droższe niż rok temu. Firmy twierdzą, że winna jest inflacja i gwałtownie rosnące koszty surowców i personelu. Uderzające jest jednak to, że wielkie międzynarodowe korporacje nadal osiągają duże zyski i wciąż rozwijają się pomimo trudnych warunków rynkowych.

Henkel, Unilever i Mondelez narzekają na wysokie koszty a zarabiają jak nigdy wcześniej. Greedflacja?

Podczas gdy konsumenci tracą siłę nabywczą, a koszty utrzymania rosną, niektórzy giganci FMCG osiągają nawet rekordy sprzedaży. Na przykład Brewer AB InBev miał doskonały kwartał, z zyskami przewyższającymi sprzedaż, dzięki podwyżkom cen. Gracze tacy jak Henkel, Unilever i Mondelez również osiągnęli znacznie wyższą sprzedaż i łatwo przerzucili wyższe koszty na swoich klientów.

Czy inflacja do wymówka do podnoszenia cen?

Czy to jest „chciwość” - praktyka podnoszenia cen bardziej, niż byłoby to kosztowo konieczne do zwiększenia zysków? Czy inflacja to tylko wymówka? Sytuacja jest przedmiotem gorących dyskusji na całym świecie. Nawet Frans Muller, dyrektor generalny Ahold Delhaize, został teraz oskarżony przez związki zawodowe o chciwość.

Najwyższe zyski od 2008 roku. Skąd się wzięły?

Prawdą jest, że zyski firm gwałtownie wzrosły w ostatnich latach. Szybciej nawet niż przed pandemią. Przed pandemią w 2019 r. holenderskie firmy miały nadwyżkę operacyjną netto w wysokości 201 mld euro. W 2022 było nawet 238 miliardów euro nadwyżki operacyjnej netto. „W ubiegłym roku nadwyżka operacyjna netto w stosunku do wielkości całej gospodarki osiągnęła najwyższy poziom od 2008 roku” – wyliczył Rabobank.

Wzrost płac nie tyle napędza ceny w ostatnim czasie, ile dodatkowe marże samych firm

Analitycy doszli do wniosku, że dotyczy to rynku holenderskiego, ale trend ma również zastosowanie na arenie międzynarodowej. Zarówno Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), jak i Europejski Bank Centralny (EBC) stwierdziły w ostatnich badaniach, że wzrost płac nie tyle napędza ceny w ostatnim czasie, ile dodatkowe marże samych firm. Aby przeciwdziałać inflacji i chronić siłę nabywczą konsumentów, na przykład Francja zamroziła już ceny 250 artykułów w supermarketach.

Inflacja mogłaby być wyraźnie niższa gdyby nie chciwość firm?

Co tłumaczy tak wysokie zyski firm? W czwartym kwartale 2022 r. nadwyżka operacyjna netto w wysokości 66,3 mld euro pozostaje poniżej granicy. To o 10,9 mld euro więcej niż w czwartym kwartale 2021 r. Jednak szczególnie uderzające jest to, że tzw. koszty nakładów (zużycie pośrednie) gwałtownie spadły, pomimo deklaracji wielu firm. Firmy zaczęły oszczędzać np. na energii. Rabobank zauważa również, że przedsiębiorcy odnotowali wzrost zysków o 10,9 mld euro, podczas gdy koszty płac wzrosły „zaledwie” o 4,9 mld euro.

Czy zatem inflacja byłaby mniejsza, gdyby firmy ograniczyły wzrost cen sprzedaży do poziomu niezbędnego do utrzymania marży zysku? Odpowiedź brzmi: tak. Przez cały 2022 rok ceny w Holandii byłyby niższe o 2,2 punktu procentowego. To robi dużą różnicę w stosunku do całkowitej inflacji cenowej, która wyniosła 11,8% w tym roku.

Chciwość odmienia przez wszystkie przypadki

Mimo to, Rabobank nie ośmiela się po prostu stwierdzić, że w Holandii faktycznie panuje chciwość. Rzeczywiście, oprócz nadużycia władzy, w grę mogą wchodzić również inne motywy. Na przykład firmy często podnoszą ceny z wyprzedzeniem, w oczekiwaniu na nadchodzące podwyżki kosztów. „Potrzeba trochę czasu, zanim podwyżki cen przejdą przez cały łańcuch produkcyjny” – mówią analitycy i naukowcy.

Firmy mogły też już zbudować bufor na nadchodzące podwyżki płac. Z pewnością sieci handlowe (w Holandii nawet szybciej niż w Belgii) odczuły strach już jesienią ubiegłego roku, wraz z narastającymi protestami związkowymi i akcjami strajkowymi.

Gra podaży i popytu toczy się w równym stopniu. Popyt był znacznie wyższy niż podaż w 2022 r. ze względu na problemy z zaopatrzeniem spowodowane pandemią i późniejsze globalne zagrożenia w łańcuchu dostaw. Podnosząc ceny, popyt spadał, a czasami właśnie tego potrzebowano. Gdyby firmy obniżyły ceny, popyt stałby się zbyt duży dla podaży.

Szczególnie w przypadku żywności Rabobank nie jest pewien, czy "chciwość" jest możliwa. Jak na ironię, ponieważ to właśnie na tę branżę spada większość winy. Ze względu na intensywną konkurencję, negocjacje cenowe są tam „w czołówce”. „Wielu sprzedawców detalicznych żywności i producentów żywności – z pewnością producentów marek własnych – doświadczyło presji na swoje marże zysku w 2022 r. Nie oznacza to chciwości” – podsumowuje raport.