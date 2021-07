Green Factory przejmuje na Węgrzech

Spółka Green Factory realizuje plan umacniania swojej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzy tygodnie temu firma podpisała wiążącą umowę nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce K&K Family Kft, przedsiębiorstwa o tożsamym profilu działalności. Nowa spółka, poza zapewnieniem dostaw na Węgrzech i Słowacji, będzie dobrą bazą do obsługi rynków sąsiadujących.

K&K Family Kft to rodzinne przedsiębiorstwo, zlokalizowane w pobliżu Budapesztu. Specjalizuje się w dostarczaniu do kanału nowoczesnego oraz sektora HoReCa mieszanek sałat, mono produktów i gotowych sałatek. W ich ofercie można odnaleźć także wachlarz gotowych surówek i dressingów. K&K Family Kft jest również jednym z czołowych graczy na sąsiadującej Słowacji.

Wspólne cele rozwojowe

Zakup 70 proc. udziałów węgierskiego przedsiębiorstwa jest dla Green Factory kolejnym krokiem na drodze do umacniania swojej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. – Podejmując decyzję o zakupie kierowaliśmy się przede wszystkim perspektywą wejścia na kolejne rynki zagraniczne. Fabryka K&K Family umożliwi nam rozwinięcie się na Węgrzech oraz na Słowacji, a w przyszłości swobodne działania w krajach sąsiadujących. Jeśli chodzi o zarządzanie fabryką to ponad wszystko cenimy wiedzę o rynku lokalnym, którą posiada jej kadra. Pan Kristóf Kemény, założyciel i obecny współwłaściciel K&K Family, pozostanie wspólnikiem mniejszościowym i dyrektorem generalnym firmy. Jesteśmy pewni, że wspólnie osiągniemy sukces, a co za tym idzie, będziemy w stanie jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby konsumentów – mówi Artur Rytel, właściciel i Prezes Zarządu Green Holding.

Green Factory to producent świeżych, mytych warzyw i dań gotowych.