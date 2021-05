Grona Park o wyprowadzce SPAR: To łamie zapisy umowy

fot. SPAR znika z Grona PARK

Jak wynika ze strony SPAR w Zielonej Górze do sieci należą obecnie dwie placówki Spar Express. Do niedawna w mieście dział sklep SPAR w Grono Park, gdzie wcześniej działała placówka Piotra i Pawła.

Decyzja najemcy od zaprzestaniu działalności handlowej w sklepie SPAR jest dla nas zaskoczeniem, tym bardziej że wprost łamie ona zapisy łączącej nas umowy. Z pewnością będziemy dochodzić naszych uprawnień z niej wynikających. Jesteśmy zdziwieni trybem postępowaniem firmy SPAR, tym bardziej że centrum handlowe Grona Park położone jest w doskonałej lokalizacji i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Zielonej Góry. Nie rozumiemy przyczyn porażki biznesowej projektu. Zdajemy sobie sprawę, że tak nagłe i niespodziewane działanie ze strony firmy SPAR może budzić niepokój pozostałych najemców – będziemy się z nimi kontaktować indywidualnie, w celu ustalenia warunków współpracy - informuje nas przedstawiciel firmy Trudo, która zajmuje się komercjalizacją obiektu.

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie. Obecnie do sieci SPAR należy ponad ok. 230 placówek. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat.