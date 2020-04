Grupa Chorten otwiera dwa nowe sklepy

W Białymstoku oraz w Izabelinie otworzyły się dwie nowe placówki partnerskie Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych Chorten. Oba punkty zostały uruchomione już nowymi formami obrandowania, które będą teraz standardem dla sklepów w całej Polsce.

Mimo pandemii ekspansja Grupy Chorten szybko postępuje, obecnie jest w niej już 1895 placówek. Dołączają do niej zarówno funkcjonujące już sklepy niezależnych detalistów w całej Polsce, jak i placówki przedsiębiorców, którzy postanowili otworzyć nowe sklepy już pod marką Grupy.

W województwie podlaskim w ostatnich dniach powstały dwa nowe miejsca na handlowej mapie.

Pierwszy ze sklepów mieści się przy ul. Hetmańskiej 79 w Białymstoku, drugi – przy ul. Ordynackiej 9 w podbiałostockim Izabelinie. Obie placówki w formule mini delikatesów położone są w dobrej lokalizacji, bo w miejscach, gdzie rozwija się nowe budownictwo mieszkaniowe.

Obydwa punkty zostały otwarte już pod nową formą oszyldowania Grupy Chorten. Same logo nie uległo dużej zmianie, natomiast zmieniła się technologia kasetonów, które sprawiają, że sklepy wyglądają bardziej nowocześnie i są lepiej widoczne. Pojawił się na nich czerwony żywy kolor oraz wycinane laserowo litery świecące jasnym światłem z napisem Chorten – Polska Grupa Sklepów Spożywczych. Te biało-czerwone kolory to zresztą nawiązanie do tego, że sieć ma polskie pochodzenie, w przeciwieństwie do wielu innych na krajowym rynku. Główny element logotypu – drzewko dębu, nie uległo jednak zmianie.

Dotąd sklepy w Polsce funkcjonowały również pod logotypami spółek Chorten Mazowsze i Chorten Warmia Mazury, teraz także to ma się zmienić.

- Wspólnie doszliśmy do porozumienia, że razem chcemy budować silną markę sklepów Chorten i ta komunikacja z klientem musi być czytelna. Liczymy na to, że nasze logo będzie coraz bardziej widoczne na sklepach polskich właścicieli i będzie się kojarzyło z zakupami w przyjaznej atmosferze i w dobrej cenie, z szerokim wyborem produktów świeżych – podkreśla Sylwia Olechno, dyrektor generalny Grupy Chorten.