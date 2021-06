Grupa Excellence dostarczy preparaty witaminowe do sklepów 4F

fot. sklep 4F

Health Medica – spółka z Grupy Excellence, polskiego producenta soków, syropów, napojów oraz suplementów diety i wyrobów z konopi, notowanego na NewConnect – podpisała umowę na dostawę produktów na rzecz OTCF S.A. o łącznej wartości 2,35 mln zł. W ramach umowy Health Medica dostarczy wyroby witaminowe. Grupa Excellence ma 51 proc. udziałów w spółce Health Medica i konsoliduje jej przychody oraz zyski od pierwszego kwartału 2021 roku.

- Umowa z OTCF to kolejny obszar, w którym pokazujemy nasze możliwości tworząc nowatorskie wyroby witaminowe. Cały czas prowadzimy też sprzedaż detaliczną za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: https://health-medica.pl/sklep/” – mówi Olga Szewczuk, prezes zarządu Health Medica.

Health Medica specjalizuje się w produkcji i sprzedaży suplementów diety oraz kosmetyków. Platforma internetowej sprzedaży suplementów diety powinna zostać uruchomiona do końca 2021 roku. Dla Excellence oznacza to wejście w nowy, perspektywiczny obszar działalności, oparty na dedykowanym modelu e-commerce.

Excellence zainwestował także w nową spółkę Excellence Cannabis SA wraz z partnerami strategicznymi: Intenson Europe i Januarym Ciszewskim. Excellence wraz z przewodniczącym rady nadzorczej Marcinem Ciecierskim objął ponad 46% akcji nowej spółki. Spółka będzie specjalizować się w produkcji wyrobów z olejem cannabis oraz na kryształach CBD – produktów spożywczych, kosmetycznych i suplementów diety. Ponadto firma objęła 10% akcji spółki Polskie Konopie. Będzie ona produkowała artykuły spożywcze z dodatkiem konopi, suplementy diety, a także rozpocznie sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków na bazie konopi.