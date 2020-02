Grupa Muszkieterów zwiększyła kapitał zakładowy, by podwyższyć możliwości kredytowe Intermarche i Bricomarche

Grupa Muszkieterów zakończyła 2019 roku obrotami na poziomie 7,74 mld złotych. Oznacza to wzrost o prawie 270 mln złotych rdr., czyli o 3,6 proc. W 2019 roku sieć Intermarché, wraz z przymarketowymi stacjami paliw utrzymała obroty na poziomie 5,18 mld zł. Obroty like-for-like wzrosły w tym czasie o 3,3 proc.

Grupa Muszkieterów dokapitalizowała obie sieci – Intermarché i Bricomarché. Kapitał zakładowy Intermarche zwiększył się z 83 do 91 milionów złotych. Natomiast kapitał Bricomarche został podniesiony ze 110 do 138 milionów złotych. Zwiększenie kapitału zakładowego to podniesienie wiarygodności Grupy wśród kontrahentów oraz zdolności kredytowej spółek.

– Jako Grupa Muszkieterów chcemy dalej rozwijać obie nasze sieci na polskim rynku. Potwierdzeniem tego są zarówno zrealizowane, jak i planowane inwestycje. Co szczególnie warte podkreślenia w ciągu ponad 20 lat naszej obecności w Polsce zainwestowaliśmy około 2 miliardy złotych w zakup gruntów, a także budowę nowych placówek handlowych. Konsekwentnie będziemy realizować wypracowaną strategię, która mimo wyzwań z jakimi mierzy się cała branża, przyniosła oczekiwany efekt w postaci wzrostu obrotów Grupy Muszkieterów – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

W pierwszym kwartale ub.r. szeregi w ramach Intermarche otwarto trzy sklepy oraz stacje paliw. Jednocześnie w 2019 zamknięto 11 placówek. Poszerzono też sieć punktów odbioru - drive.Firma zaprezentowała nową platformę marki Intermarché, w której stawia na świeżość, bliskość, inspirację i optymizm.

– Na bieżąco udoskonalamy ofertę produktową i pozycjonowanie cenowe Intermarché oraz koncepty naszych supermarketów. Koniecznością stała się również seria zmian organizacyjnych m.in. w łańcuchu dostaw czy w procesach sklepowych. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, aby znaleźć się w miejscu, do którego dążymy. Zapoczątkowane zmiany dają już jednak wymierne efekty, co powinno się potwierdzić w 2020 roku – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce i dodaje – W 2020 roku planujemy otwarcia kolejnych supermarketów, stacji paliw, a także punktów, w których dostępna jest usługa Drive.