Grupa Pieprzyk rozwija sieć stacji paliw i otwiera przy nich warzywniaki

Grupa Pieprzyk - dystrybutor paliw, który zarządza siecią stacji "Moc Jakość Zysk", rozlokowanych głównie w zachodniej i centralnej Polsce - jest obecnie drugim największym niezależnym operatorem stacji paliw w Polsce, działającym pod własnym logo.

W składy grupy wchodzi kilkanaście spółek z różnych branż - od obróbki metali przez paliwa i energetykę po rolnictwo i hotelarstwo. Działają nie tylko na rynku polskim, ale także niemieckim.

- Prym wiedzie zdecydowanie segment paliwowy i to z tej części działalności Grupa Pieprzyk jest najbardziej rozpoznawalna. Od lat prowadzona jest szeroka współpraca z głównymi dostawcami paliw - PKN Orlen i Lotos - mówi WNP.PL Artur Huliński, dyrektor działu prawnego Grupy Pieprzyk. - Stawiamy jednak mocno na przenikanie się działalności spółek. Dzięki temu możemy zaoferować klientom szeroki wachlarz usług i produktów dodatkowych - dodaje nasz rozmówca.

Mowa o autorskim koncepcie "Warzywniaków" zlokalizowanych na stacjach Grupy Pieprzyk, w których sprzedawane są warzywa i owoce z upraw własnych grupy. To zdecydowanie wyróżnia stacje Pieprzyk na tle konkurencji.

- Produkty i usługi firmowe Grupy Pieprzyk to tak naprawdę bardzo szerokie pojęcie. Poza warzywami i owocami, to między innymi marka naturalnych soków tłoczonych “SOkCZYSTY”, ale także oferta mebli na wymiar i wyrobów drewnianych, myjnie osobowe i ciężarowe, stacje kontroli pojazdów, bary Bistro Pieprzyk, usługi hotelowe i restauracje, studio reklamy i usługi metalowe, no i oczywiście cały segment związany z branżą paliwową - tłumaczy Artur Huliński.

