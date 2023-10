Grupa Żywiec potrzebuje więcej jęczmienia, by produkować piwo

Grupa Żywiec potrzebuje więcej jęczmienia

Chociaż długo w Polsce jęczmień należał do najchętniej uprawianych zbóż obok pszenicy, w ostatnich latach ustępuje pola innym roślinom, takim jak kukurydza czy soja. Według zestawień firmy analitycznej Sparks uprawy jęczmienia w Polsce zmniejszyły się w ostatniej dekadzie prawie o połowę. Dodatkowo wyzwaniem w zapewnieniu odpowiednich ilości dobrej jakości jęczmienia dla sektora browarniczego stają się zmiany klimatu, w tym takie zjawiska jak susza.

Grupa Żywiec rozpoczęła więc program Ż Rolnikami, którego celem jest zachęcenie i wsparcie dla polskich rolników do zwiększania areałów jęczmienia w naszym kraju.

Dołączając do programu, rolnicy otrzymują gwarancję długoterminowego kontraktu na odbiór plonów po rynkowych cenach, zbudowanych na podstawie dostępnych wskaźników. Program umożliwia odbiór całości plonu z uprawy zaraz po zbiorach oraz szybką płatność.

Program Ż Rolnikami - dołączyło 30 gospodarstw rolnych

- AgroMat to rodzinna firma, działająca od ponad 30 lat w sektorze agro. Poza działalnością handlową, to również gospodarstwo rolne o powierzchni 2400 ha, w którego strukturze jęczmień browarny odgrywa ważną rolę. Uprawiamy go już od 15 lat, obserwując jak przez ten czas zmieniały się uprawy i rynek który jest dziś pełen wyzwań, związanych z sytuacją światową i niepewnością w otoczeniu. Dołączyliśmy do programu Ż Rolnikami, dzięki któremu mamy dostęp do aktualnej wiedzy i informacji, a także do społeczności innych rolników, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami jak nasze gospodarstwo - mówi Szymon Tracz, rolnik z Dolnego Śląska, współwłaściciel przedsiębiorstwa AgroMat.