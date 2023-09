Grupowe zwolnienia w Carrefour Polska. Jakie powody?

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy sieć Carrefour. Firma tłumaczy swoje działa nową strategią biznesową całej Grupy.

Sieć zaznacza, że konsekwentnie realizuje założenia strategii “Carrefour 2026”, która w listopadzie ubiegłego roku została ogłoszona przez Grupę. Jednym z jej głównych celów jest wdrożenie nowej, prostszej i bardziej wydajnej organizacji, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności całej Grupy.

- Budując firmę przyszłości, Carrefour na poziomie całej Grupy wprowadza szereg innowacji m.in. w zakresie przeprojektowania procesów operacyjnych, a także upraszczania swojej organizacji. Przekłada się to na konkretne działania i projekty na poziomie Grupy, m.in. zwiększenie synergii funkcji wsparcia w całej Grupie i stworzenie europejskich centrów eksperckich, masyfikację zakupów niehandlowych (w skali europejskiej) i stworzenie centrów zakupowych, połączenie negocjacji produktów i zakupów niehandlowych (w skali europejskiej), czy utworzenie joint venture Unlimitail ze spółką Publicis, aby wspólnie stać się liderem w segmencie Retail Media w Europie.

W ramach prowadzonej transformacji biznesowej, również Carrefour Polska dostosowuje swoje struktury do nowego modelu operacyjnego Grupy - zarówno w centrali, jak i w sklepach. W ramach projektu transformacji europejskich central Grupy Carrefour rozpoczynamy dokonywanie zmian w naszej centrali. Wdrożenie nowego, bardziej efektywnego modelu operacyjnego poprzez uproszczenia, wspólne prowadzenie określonych działań i cyfryzację pozwoli na jeszcze większe skoncentrowanie się poszczególnych krajów na rozwoju oraz zapewnieniu doskonałości handlowej i operacyjnej - wyjaśnia nam firma.

Większa współpraca w zakresie działań prowadzonych na poziomie Grupy w Europie ma na celu uzyskanie efektu skali i wspólnego wykorzystania umiejętności, w szczególności poprzez utworzenie centrów eksperckich.

- Dostosowujemy również stan zatrudnienia w naszych sklepach do wolumenów sprzedaży i tym samym odpowiadamy na wymogi związane z realizacją celów budżetowych na obecny rok - podaje sieć.

- W związku z powyższymi powodami w najbliższym czasie dojdzie w naszej sieci do zmniejszenia zatrudnienia, gdyż nie będziemy w stanie zaoferować wszystkim pracownikom centrali firmy i sklepów pracy w nowych strukturach lub też nie wszyscy pracownicy wyrażą zgodę na zawarcie porozumień dostosowujących warunki pracy tych osób do nowej struktury organizacyjnej w centrali. Z uwagi na fakt, iż jesteśmy obecnie jednym pracodawcą zarówno dla pracowników centrali, jak również pracowników w sklepach będziemy zobligowani przepisami prawa do przeprowadzenia powyższych zmian w procedurze zwolnień grupowych - podsumowuje sieć.