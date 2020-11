Grzegorz Smereka, Impel: Bezpieczeństwo buduje pozytywne doświadczenie zakupowe

Zasady bezpieczeństwa, warunki sanitarne to teraz jedno z kryterium wyboru miejsca zakupów przez klientów - mówił Grzegorz Smereka, wiceprezes Impel System Sp. z o.o. Fot. PTWP

W ciągu najbliższych lat jednym z najważniejszych dla klientów czynników będą pozytywne doświadczenie zakupowe. Firmy outsourcingowe mogą pomagać galeriom i sklepom w budowaniu tych doświadczeń – mówił Grzegorz Smereka, wiceprezes Impel System Sp. z o.o., dyrektor grupy produktowej Cleaning, Grupa Impel, podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

- Wiele badań wskazuje, że w ciągu roku i dwóch to co będzie wyróżniało galerie, sklepy i marki to wrażenia klienta. Według badań jednego z wiodących zarządców w kraju, do 2025 roku aż 2/3 powierzchni sklepowych będzie przeznaczona na budowanie pozytywnych doświadczeń klienta – mówił Grzegorz Smereka.

Jak zauważył, w obecnej sytuacji obostrzeń sklepy wciąż mogą być otwarte. - Z naszych obserwacji wynika, że wizyta w sklepie to nadal forma spędzania wolnego czasu. Zachowanie dystansu, czystości na półkach czy w przymierzalni ma duże znaczenie. Zasady bezpieczeństwa, warunki sanitarne to teraz jedno z kryterium wyboru miejsca zakupów przez klientów - dodał.

Podkreślił, że chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo, które zapewni zarządca sklepu, ale też to, które tworzą inni kupujący. - W sytuacji, kiedy mamy 25 tys. zachorowań dziennie, zaufanie do postaw innych kupujących jest kluczowe dla przyszłości handlu stacjonarnego. Niezbędne będzie wyposażenie właścicieli i personelu sklepu w narzędzia, które pozwolą lepiej egzekwować prawo, w którym funkcjonujemy – mówił. - Wyposażamy klientów i pracowników np. w środki do dezynfekcji, rękawiczki, ale nie wyposażamy ich w narzędzia, które zakażą wstępu do sklepu galerii osobie, która bagatelizuje wymogi sanitarne – kontynuował Grzegorz Smereka.

Wiceprezes Impel System przypomniał, że wielu klientów spółki korzysta z usług ochrony. Jego zdaniem, służby ochrony mogłyby mieć wpływ na ograniczenie transmisji wirusa i na komfort kupujących, jeśli miałyby dostęp do odpowiednich narzędzi.

- Myślę, że niezbędne jest przygotowanie wytycznych, jak weryfikować osoby, które brak maseczki traktują jako formę buntu. Z naszego doświadczenia wynika, że coraz częstsze są utarczki miedzy klientami którzy bagatelizują wymogi sanitarne i kupującymi, którzy mają wysoką świadomość ryzyk. To pokazuje, że wysiłki, które podejmuje cała branża mogą tracić na znaczeniu – choć sami stosujemy się do zasad, to jednak nie zawsze mamy narzędzia by te zasady wyegzekwować od innych – tłumaczył Grzegorz Smereka.

Wiceprezes Impel System zdradził, że z powodu sytuacji związanej z pandemią Impel zaczął świadczyć nowe usługi, przede wszystkim mające na celu wsparcie pracowników, np. usługi inwentaryzacji czy rozładunku.