Halo? Tu Żabka Polska. Dzwonię z ofertą franczyzy

Sklepy Żabka możemy spotkać w miastach prawie na każdym rogu. Ten gigant ma już ponad 9 tys. placówek i 7800 franczyzobiorców. Od początku roku otworzył ponad 120 placówek. Te liczby mogą się wkrótce szybko zmienić.

O sposób pozyskania franczyzobiorców zapytaliśmy sieć Żabka.

- Osoby zainteresowane otwarciem sklepu pod szyldem Żabki mogą skontaktować się z nami poprzez formularz zamieszczony na stronie https://franczyza.zabka.pl/pl/ lub https://www.zabka.pl/franczyza. Pozostawiając namiar do siebie mogą spodziewać się niemal niezwłocznego kontaktu ze strony przedstawiciela naszej sieci. Inną formą kontaktu jest infolinia franczyzowa: 800 207 208 lub e-mail: franczyza@zabka.pl.

Aktualnie realizujemy również inne formy pozyskiwania franczyzobiorców. W różnych częściach Polski organizujemy Dni otwarte w wybranych placówkach sieci, a także uczestniczymy w targach pracy czy wydarzeniach franczyzowych. Do sklepów czy na stoiska Żabki zapraszamy osoby pragnące bliżej poznać model biznesowy, jakim jest franczyza, a także warunki i korzyści ze współpracy z naszą siecią.

Kandydaci na franczyzobiorców wyłaniani są w trakcie kilkuetapowego procesu rekrutacyjnego, w ramach którego poznajemy się wzajemnie. Elementami procesu są spotkania z przedstawicielami Żabki oraz szkolenia wprowadzające w sklepie trenerskim, z różnych obszarów jak HR, finanse, sprzedaż czy obsługa klienta. Odpowiednio wcześnie kandydaci otrzymują do zapoznania również umowę franczyzową. Dopiero po założeniu własnej jednoosobowej działalności gospodarczej, a także zdaniu egzaminu kończącego proces rekrutacji franczyzobiorca może oficjalnie otworzyć swój sklep - odpowiada nam biuro prasowe sieci.

Franczyza Żabki: 22 tys. zł przychodu miesięcznie

Na początku roku Żabka podbiła ofertę franczyzową. Mówi o 22 tys. zł miesięcznie. Przypomnijmy, że na początku 2022 roku oferta opiewała na 18 tys. przychodu miesięcznie za prowadzenie sklepu.

W sierpniu 2022 r. 24 tys. zł proponowano franczyzobiorcom w Warszawie. W pozostałych miastach nadal obowiązywała kwota 20 tys. zł miesięcznie.

W 2021 roku sieć zachęcała 17 tys. przychodu, a w kwietniu 2020 r. - 16 tys. zł.

Teraz Żabka podaje, że ponad 77% franczyzobiorców osiągnęło 22 tys. zł lub więcej przychodu miesięcznie w okresie 04-06.2022 r.

Żabka: Franczyzobiorcy to nasza siła!

- Ponad 7800 franczyzobiorców to siła naszej sieci. Każdy może skorzystać z biznesowej szansy, jaką kreuje Żabka, stając się częścią silnej marki o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Żabka ceni przedsiębiorczość i stwarza możliwość otwarcia własnego biznesu każdemu – oferujemy kilkuetapowy system szkoleń przygotowujący do samodzielnego prowadzenia sklepu i wsparcie partnera w regionie - podaje firma.

Przypomnijmy, CVC Capital Partners niedawno ogłosił, że preferowanym scenariuszem wyjścia funduszu z inwestycji w sieć sklepów Żabka jest giełda, choć niekoniecznie polska.

Żabka ma przed sobą dekadę rozwoju. Możemy myśleć o wyjściu z tej inwestycji, ale dużo zależy od kondycji rynków finansowych. Ta spółka jest stworzona dla giełdy. Zawsze mówiliśmy, że to ścieżka wyjścia numer jeden - powiedział Krzysztof Krawczyk w Davos.

CVC odkupił Żabkę od funduszu Mid Europa Partners w 2017 roku za ponad 1 mld euro. Sieć liczyła wówczas ok. 4,5 tys. sklepów prowadzonych przez 3 tys. przedsiębiorców. Dziś Żabka to ponad 9 tys. sklepów