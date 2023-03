Handel "przespał" ustawę o elektromobilności. Rusza wyścig z czasem

Ustawa o elektromobilności mówi, że nowo powstające obiekty użyteczności publicznej (w tym supermarkety czy galerie handlowe) muszą wydzielić miejsca umożliwiające ładowanie aut elektrycznych. Wiele firm "przespało jednak ustawę".

Ustawa o elektromobilności. Wielu ją przespało

- Na rynku widać, że wiele profesjonalnych podmiotów, budujących galerie czy parki handlowe, niejako „przegapiło” tę ustawę. W efekcie wiele z nich nie otrzymało w ostatnich miesiącach oczekiwanych pozwoleń na budowę. W sumie zgłosiło się do nas kilkadziesiąt dużych i średnich inwestorów, znajdujących się właśnie w takiej sytuacji i potrzebujących na gwałt uzupełnić swój wniosek do nadzoru budowlanego o projekt stacji ładowania - mówi nam dyrektor Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny firmy Power Dot (inwestor i operator stacji ładowania aut elektrycznych).

Z kolei od stycznia 2025 wejdzie wymóg posiadania miejsc umożliwiających ładowanie elektryków dla już istniejących obiektów.

- W drugiej połowie 2022 roku przebadaliśmy 1044 obiekty typu galerie, parki handlowe w całej Polsce i 80% z nich, a więc znakomita większość, nie posiada miejsc do ładowania elektryków. Warszawa pod tym względem się wyróżnia, ale prawo dotyczy wszystkich. Wiadomo - przypadku dużych sieci handlowych, poziom wiedzy jest większy - dodaje nasz rozmówca.

Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny firmy Power Dot fot. mat.pras.

Z budową stacji ładowania trzeba się spieszyć. Zostało mało czasu

Budowa stacji ładowania elektryków wymaga jednak czasu. Ktoś może pomyśleć, że wystarczy udostępnienie gniazdka, należy jednak pamiętać, że wtedy nie ma możliwości naliczenia opłaty, a samochód ładuje się bardzo długo.

- Ustawa wymaga, aby w obiekcie były miejsca do ładowania, a „wystarczająca” według przepisów moc to 3,7 kW (standardowe gniazdo). Ładowanie małego auta, z małą baterią, np. Nissan Leaf, oznaczałoby zablokowanie takiej „stacji” przez pojedynczego użytkownika na 12 godzin. Podniesienie mocy ładowania do 11kW skraca czas ładowania „do pełna” z 12 do kilku godzin, co wciąż jest długim czasem jak na galerię czy market. Powstaje więc pytanie, czy lepiej wybrać opcję minimum, aby mieć „święty spokój” i nie narażać się na kolizję z prawem, czy jednak od razu zdecydować się na większą moc, tj. szybkie ładowarki, pozwalające naładować auto np. w pół godziny (w supermarkecie przeciętnie spędzamy ok. 40 minut). Pierwsza opcja na pewno będzie powodowała wściekłość klientów, którzy przyjadą do takiej galerii elektrykami, a zobaczą zwykłe gniazda, jakie mają w domach, gdzie auta ładują się całą noc - wyjaśnia ekspert.

Duże podmioty zazwyczaj decydują się na mocne ładowarki o mocy np. 100 kW lub więcej.

A więc ci, którzy zdecydują się na stacje nie mają wiele czasu.

- Na wykonanie przyłącza energetycznego czeka się obecnie w Polsce do 18 miesięcy (jest to regulowane ustawą), a całkowity czas budowy wynosi do 24 miesięcy. Dla podmiotów objętych ustawą jest to więc ostatni moment, aby zająć się tematem - podkreśla Grigoriy Grigoriev.

Firma spodziewa się więc prawdziwego boomu na rynku w ciągu najbliższych 2 lat jeśli chodzi o budowę stacji ładowania. Ze względu na koszt i obowiązkowe procedury – budowa stacji ładowania to bardzo duża inwestycja.

Ustawa o elektromobilności mówi:

Art. 26. 1. W budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, właściciel lub zarządca budynku, w terminie do dnia 1 stycznia 2025 r., instaluje co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych.

Dotyczy projektowanych i budowanych (weszło w życie wraz z nowelizacją ustawy, opublikowaną w Dz.U. dn. 23.05.2022)

Art. 12a. 1. Budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje, zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczneumożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych

Kaufland i Lidl przygotowują się do ustawy

