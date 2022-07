Handel reglamentuje cukier. Prawie 6 zł za kilogram w e-sklepie producenta

Przypomnijmy, na wprowadzenie limitów obowiązujących klientów zakupujących cukier zdecydowała się m.in. Biedronka, Aldi i Netto.

Średnia cena cukru w supermarketach to 4 zł

Według danych Koszyka cen dlahandlu.pl cukier kosztuje prawie 4 zł za kg. Konkretnie 3,99 zł w badanych w lipcu supermarketach. Rok temu cukier kosztował średnio 3 zł, co oznacza, że podrożał o ok. 1 zł na kg w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

"Obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na cukier, będące wynikiem rosnącego skokowo popytu na cukier, który jest reakcją konsumentów na informację o pojawiających się brakach cukru. Biorąc pod uwagę dodatkowo, że jesteśmy w pełni sezonu na przetwory, kiedy zapotrzebowanie na cukier naturalnie jest większe, klienci kupują więcej niż realnie potrzebują. Mamy też sygnały, że cukiernicy przestawili się na cukier z rynku zamiast z hurtowni, z uwagi na niższe ceny detaliczne. Dlatego też, aby zapewnić cukier możliwie szerokiej grupie naszych klientów, 12 lipca wprowadziliśmy limit zakupowy wynoszący do 10 kg cukru na jeden paragon. Obowiązuje on we wszystkich sklepach naszej sieci, do odwołania. Równocześnie dokładamy starań, by cukier był dostępny we wszystkich naszych sklepach i by nie brakowało go dla klientów Netto. Korzystamy z zapasów centralnych, jak również zwiększamy zamówienia u producentów w Polsce, a także nawiązujemy współprace z zagranicznymi dostawcami cukru.” – informuje Patrycja Kamińska, PR Manager Netto.

Prawie 6 zł za 1 kg cukru w e-sklepie producenta

Pfeifer & Langen Polska to jeden z największych producentów cukru w naszym kraju pod marką Diamant. Zakłady produkują rocznie ponad 600 tys. ton cukru. Firma uruchomiła własny e-sklep pod domeną sklep.diamant.pl. Jakie obecnie oferuje ceny?

W dziele produkty detaliczne widzimy cenę 5,99 zł (z VAT) za 1 kg cukru białego (czas realizacji 2-4 dni). Cukier biały 10 kg to cena 40,06 zł (niestety tutaj pojawia się informacja "powiadom mnie, gdy produkt będzie dostępny).

Dlaczego ceny cukru poszybują?

Skąd taki wzrost? Czynników jest kilka. - Po pierwsze, wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś, a co za tym idzie, rosnące ceny nawozów. - Z powodu embarga ich ceny poszybowały w górę, co przekłada się na wzrost kosztów uprawy. Buraki cukrowe wymagają mniejszej ilości nawozów niż np. pszenica, której cena rośnie dużo bardziej - tłumaczył niedawno w rozmowie z money.pl prezes Pfeifer & Langen Polska.

