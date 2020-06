Handel w maju: Zakupy w nowej normalności, e-commerce zwycięzcą w czasie pandemii

Wracamy do normalności po koronawirusie, fot. Shutterstock

Nauczyliśmy się żyć z wirusem, nauczymy się też robić zakupy w nowej normalności.

Rząd stopniowo uwalniał w maju kolejne sektory handlu, a konsumenci coraz śmielej odwiedzają galerie handlowe. Od tego jak ukształtuje się sprzedaż w kolejnych miesiącach zależeć będzie kondycja gospodarki. Eksperci i praktycy są zgodni co do jednego: po pandemii będziemy jeszcze chętniej kupować online.

Ruszyły galerie handlowe i restauracje

4 maja działalność wznowiły wszystkie sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem dystansu społecznego. Na 15 mkw. mogła przebywać jedna osoba. Na ten moment branża czekała prawie dwa miesiące, ale nie wszystko przebiega gładko.

Niektórzy najemcy zdecydowali się nie otwierać sklepów. LPP i Empik zapowiedziały od razu, że będą renegocjować umowy najmu. O potrzebie kompromisu wypowiadają się także przedstawiciele mniejszych firm i usługodawców. Obie strony deklarują chęć porozumienia się.

Od momentu ponownego uruchomienia galerii, ruch w centrach jest monitorowany przez organizacje handlowe. Zachęcają one klientów do powrotu do centrów jako bezpiecznych miejsc zakupów. Wynika z nich, że frekwencja stopniowo rośnie, choć jeszcze daleko do poziomów sprzed pandemii.

Pomagają kolejne etapy odmrażania gospodarki. 18 maja rząd odmroził gastronomię. Otwarte zostały m.in. restauracje, kawiarnie i bary z zachowaniem reżimu sanitarnego. Trzeba pamiętać m.in. o dezynfekcji rąk oraz zachowaniu odstępu od innych osób w lokalu. Lokale działają pod warunkiem rygoru sanitarnego, m.in. zachowania odstępu 2 metrów między stolikami. Stoliki muszą być dezynfekowane po każdym kliencie, a personel restauracji (kucharze, kelnerzy) są zobowiązani do noszenia maseczek i rękawiczek.

Od 30 maja w przestrzeni ogólnodostępnej zniesiony został obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeśli zachowany zostanie dystans społeczny. W sklepach nie obowiązują już limity osób, ale zakupy nadal robimy w maseczkach. W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. Klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne, m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Handel w niedziele? Nie ma podstaw

Branża handlowa chciałaby, aby rządzący zawiesili przepisy zakazujące handel w niedziele. Ministerstwo rozwoju uważa, że obecnie nie ma podstaw do takich działań.Resort pozostaje w kontakcie z przedstawicielami różnych branż, organizacji pracodawców i pracowników i analizuje przekazywane przez nich uwagi, sugestie, postulaty. Obecnie Ministerstwo rozwoju nie odrzuca kategorycznie żadnych potencjalnych rozwiązań, lecz przygląda się sytuacji i w zależności od pojawiających się problemów, będzie podejmować dalsze działania i wprowadzać kolejne instrumenty wsparcia.

O e-commerce na EEC Online

W dniach 18-20 maja obyła się pierwsza w historii internetowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC Online. Jedna z sesji poświęcona była branzy e-commerce. W czasach pandemii sektor e-commerce okazał się bezpieczną i wygodną formą zakupów. Tak już prawdopodobnie pozostanie, jednak sektor musi przygotować się na kilka wyzwań. Wśród nich są: nowe technologie, optymalizacja łańcuchów dostaw i postawienie bezpieczeństwa w centrum uwagi. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji.

Koronawirus a sprzedaż

W minionym miesiącu poznaliśmy kwartalne wyniki kilku sieci handlowych.

Carrefour opublikował dane o silnym wzroście sprzedaży we wszystkich krajach. Dobre wyniki to nie tyko wpływ pandemii i zwiększone zakupy, detalista poprawił sprzedaż już na początku br. Sprzedaż w Polsce wyniosła 526 mln euro, co oznacza wzrost LfL o 8,8 proc. i wzrost organiczny o 8,4 proc.

Carrefour osiągnął wzrost sprzedaży LfL w wysokości 7,8 proc. i osiągnął obrót w wysokości 19,4 mld euro. To więcej niż spodziewali się analitycy. Według grupy rok rozpoczął się mocno już w styczniu i lutym, kiedy sprzedaż LfL wzrosła o 4,5 proc. Ponadto w marcu pojawiła się ogromna „premia koronawirusowa”. Detalista wskazał na silny kontrast między wzrostem sprzedaży żywności (+ 9,9 proc.) a produktami non-food (-3,5 proc.). E-handel żywnością poszybował w górę nawet o 45 proc., a sprzedaż produktów ekologicznych wzrosła o 30 proc.

Przychody Grupy Eurocash w I kwartale br. sięgnęły 5,92 mld zł, co oznacza wzrost o 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Sprzedaż w segmencie hurtowym wzrosła o 6 proc. r/r, a w segmencie detalicznym o 12 proc. r/r. Grupa zakończyła jednak raportowany okres stratą netto wynoszącą 62 mln zł (wobec straty netto na poziomie 40 mln zł rok wcześniej). Koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły wynik Grupy kwotą około 10 mln zł.

W maju dowiedzieliśmy się także, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał Eurocashowi 50 mln euro pożyczki, która wesprze przejęcie sklepu Frisco.pl.

Właściciel sieci Biedronka, firma Jeronimo Martins, uzyskał w I kwartale br. sprzedaż na poziomie 4,7 mld euro, o 11 proc. wyższym rdr, przy wzroście LfL o 9,5 proc. Sprzedaż sieci Biedronka wyniosła 3,3 mld euro i była wyższa rok do roku o 12,6 proc. oraz o 11,1 proc. licząc lfl. Wzrost sprzedaży Biedronki liczony w złotych wyniósł 13,2 proc.

Spółka podała, że w samym miesiącu kwietniu, w którym obowiązywały już ograniczenia maksymalnej liczby klientów na sklep, sprzedaż w Biedronce (liczona w walucie lokalnej) odnotowała wzrost o 6,5 proc., licząc do kwietnia 2019 r. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch tygodni marca sprzedaż w Biedronce spadła.

Przychody ze sprzedaży Dino Polska po trzech miesiącach bieżącego roku wyniosły 2,22 mld zł i były o 42,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wzrósł o 44 proc. do 190 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 8,6 proc. Towarzyszył temu wzrost całkowitych kosztów działalności operacyjnej do 2,08 mld zł. Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł 103,9 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej.

Spar Group zakończył z kolei przejęcie sieci "Piotr i Paweł" oraz zabezpieczył prawa do licencji na znak SPAR w Polsce. Firma przyznała, że proces trwał dłużej, niż się spodziewano. Dodatkowo na wydłużający się proces finalizacji przejęcia miała wpływ pandemia koronawirusa, która spowodowała zawieszenie pracy sądów. Opóźnienia utrudniały wznowienie "normalnych operacji handlowych", co miało negatywny wpływ zarówno na handel detaliczny, jak i hurtowy. Polski oddział Spar Group zanotował w pierwszym półroczu 2020 r. (kończącym się w marcu br.) przychody na poziomie 230 mln zł.

Lokalność na fali

21 maja br. Kaufland wystartował ze specjalną platformą internetową. Każdy lokalny wytwórca będzie mógł nawiązać kontakt z siecią, zgłosić swoje produkty i zainicjować współpracę.

Projekt „Regionalny Kaufland” jest dla lokalnych firm przede wszystkim szansą na rozwój poprzez dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Kierując się logiką zakupową klientów, sieć podzieliła kraj na następujące regiony – Mazowsze, Pomorze i Kaszuby, Warmię i Mazury, Kujawy, Podlasie, Małopolskę, Wielkopolskę, Górny i Dolny Śląsk. - Dzięki inicjatywie „Regionalny Kaufland“ osoby odwiedzające nasze sklepy będą mieć dostęp do nowych produktów, a producenci i dostawcy szansę na zwiększenie sprzedaży i pozyskanie kolejnych oddanych konsumentów – mówi Maja Szewczyk, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Kaufland Polska.

W konkurencyjnej akcji Biedronki „Czas na wspieranie małych producentów” od połowy kwietnia wpłynęło blisko 800. Wśród nowych produktów w ofercie Biedronki są owoce od regionalnych dostawców – jabłka odmiany Idared spod Brodnicy, a także jogurt naturalny z OSM Garwolin, czy oranżada Bolek i Lolek.

Dziewięć placówek Polskiej Grupy Supermarketów w województwach łódzkim i mazowieckim, rozpoczęło natomiast projekt zaopatrzenia sklepów Top Market w produkty mięsne, pochodzące z lokalnych masarni. To kolejna faza programu KUPUJEMY LOKALNIE - strategii Grupy PGS skierowanej ku produktom regionalnym.

Prezes Dino rezygnuje

Szymon Piduch, w porozumieniu z zarządem i radą nadzorczą spółki Dino, złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Dino Polska S.A. oraz rezygnację z członkostwa w zarządzie. Rezygnacja została uzasadniona planowanym przejściem do rady nadzorczej spółki.

UOKiK kontra Biedronka...

Konsumenci skarżyli się, że wywieszki w sklepach sieci Biedronka wprowadzają w błąd, co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Kontrole Inspekcji Handlowej potwierdziły nieprawidłowości w tym zakresie. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie, w którym postawił właścicielowi sieci zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

- Postawiłem spółce Jeronimo Martins Polska zarzut stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów poprzez wprowadzanie ich w błąd co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Dla wielu osób to kluczowa informacja, która mogła przesądzić o zakupie danego produktu. Konsumenci coraz częściej kierują się w swoich wyborach patriotyzmem gospodarczym i chętnie sięgają po produkty krajowe. Nieprawdziwe informacje w sklepach Biedronka mogły zniekształcić ich decyzje zakupowe – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Biedronka odpiera zarzuty UOKiK, że nie informuje klientów o kraju pochodzenia produktów. Przyznała jednak, że mogą się zdarzać "sporadyczne i przejściowe" błędy.

... i inni

To nie jedyna aktywność Urzędu. Po interwencji prezesa UOKiK najwięksi gracze na rynku rolno-spożywczym spłacili zaległości wobec mniejszych kontrahentów na kwotę 400 mln zł. Trwają postępowania, w których badane są również inne formy wykorzystywania przewagi kontraktowej w tej branży.Urząd sprawdza w nich, czy największe podmioty na rynku rolno-spożywczym nie wykorzystują swojej przewagi kontraktowej, odwlekając zapłatę ponad ustalony termin dostawcom lub wprowadzając niekorzystne warunki handlowe.

W pierwszej kolejności UOKiK przeanalizował dane o płatnościach 96 największych podmiotów w branży spożywczej i handlowej. Zdecydowana większość – 70 przedsiębiorców – zalegała z płatnościami wobec rolników i dostawców. Łączna kwota zaległości wyniosła prawie miliard złotych, a największymi dłużnikami były sieci handlowe.

Tesco nie odpuszcza regionu

- Po ponad pięciu latach otworzymy nasze pierwsze, nowe sklepy Tesco w Europie Środkowej. To ważny symbol, że po udanym przebudowaniu naszego biznesu możemy teraz przejść do kolejnej fazy naszej strategii - wzrostu - zapowiada Tesco Polska w serwisie dla pracowników.

Otwarcie nowych sklepów odbywa na Słowacji. - W Polsce aktualnie skupiamy na rozszerzaniu usługi „Zamów i odbierz", która dostępna jest już w pięciu nowych lokalizacjach: Opolu, Częstochowie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze i Kielcach - dodaje sieć.

Kłopoty Mariusza Świtalskiego

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital, który domaga się od Mariusza Świtalskiego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł, uzyskał sądowe zabezpieczenie roszczeń w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w sprawie przeciwko dzieciom Mariusza Świtalskiego – Mateuszowi, Marcinowi, Mikołajowi i Nataszy. Zabezpieczenie dotyczy części ich majątku, a konkretnie – certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Świtalski FIZ, które Mariusz Świtalski przeniósł na swoje dzieci z pokrzywdzeniem Forteam jako wierzyciela - czytamy komunikacie funduszu.

Do naszej redakcji Mariusz Świtalski przesłał oświadczenie, w którym czytamy: "Złożyłem 6 kwietnia 2020 roku do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 230a par. 1 kodeksu karnego (płatna protekcja - red.) przez Macieja Gutowskiego oraz Iwonę Dziamską, którzy to brali udział w czynnościach sądowych związanych z wydaniem orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia".

Jak wynika z oświadczenia, Mariusz Świtalski złożył też wniosek o nadzór Ministra Sprawiedliwości nad tym postępowaniem. W oświadczeniu czytamy, że "procedowanie wniosku o zabezpieczenie trwało w sądzie zaledwie 2,5 dnia (...) jego ocena w tak nieprawdopodobnie krótkim czasie rodzi szereg wątpliwości, co do rzeczywistego zbadania sprawy i legalności wydanej decyzji."