Handel w marcu pod znakiem koronawirusa

Koronawirus to obecnie główny problem handlu, fot. Shutterstock

4 marca 2020 roku - tę datę wielu przedsiębiorców pewnie zapamięta na długo. Tego właśnie dnia potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Wirus od momentu swojego pojawienia się nie schodzi z czołówek wszelkich mediów. W tym oczywiście naszych, bo odciska duże piętno na handlu i branży spożywczej. Nieco w cieniu pozostają inne wydarzenia tego miesiąca. Niniejsze podsumowanie będzie dobrą okazja do tego, by przypomnieć sobie, co jeszcze działo się w branży.

#Koronawirus

Zaczynamy oczywiście od koronawirusa. W ostatnich tygodniach eksperci wypowiadali się na naszych łamach o możliwych skutkach epidemii. Na bieżąco śledziliśmy również prace rządu, które zaowocowały przyjęciem tzw. tarczy antykryzysowej. Co proponuje rząd i jak na te propozycje zareagowali przedsiębiorcy? O tym można przeczytać w naszych tekstach: Tarcza Antykryzysowa w pigułce oraz Tarcza nie zadziała tak jak się oczekuje, potrzebne będą nowelizacje.



Sieci handlowe informowały o wdrażanych procedurach bezpieczeństwa i premiach dla pracowników, którzy pozostają na posterunku w tym trudnym czasie. Eksperci opisywali możliwe problemy handlu i spożywki. Przypomnienia warte w tym kontekście są artykuły: Sieci handlowe wygrały pierwsze starcie z koronawirusem oraz Handel pod presją COVID-19.

Koronawirus „oszczędził” sklepy spożywcze, drogerie, apteki i stacje paliw, ale zamknął galerie handlowe. To trudny czas dla tej branży. Sytuacje centrów opisujemy m.in. w tekstach: Pominięcie jakiejś branży w tarczy antykryzysowej wywoła efekt domina oraz Zalecamy odroczenie pobierania czynszów od 1 kwietnia.

Nie sposób wymienić wszystkich ciekawych publikacji na ten temat. Zachęcamy do lektury całego bloku, poświęconemu handlowi w dobie koronawirusa.

Idea zapasów wraca



Nietypowe sytuacje wyzwalają nietypowe zachowania. Polacy tłumnie ruszyli w marcu na zakupy, śrubując sprzedaż na świątecznym poziomie. Hitami sprzedaży okazały się być mydła i żele antybakteryjne, papier toaletowy, makarony, kasze, ryż, a nawet nieco zapomniane konserwy. Czy epidemia zmieni na trwałe nawyki konsumenckie? Czy sklepy convenience zyskają lojalnych kleintów? Odpowiedzi na te pytania poznamy w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Hossa w sieci

Niewątpliwie „beneficjentem” w tej wyjątkowej sytuacji jest branża e-commerce. Internetowe sklepy z żywnością przeżywają oblężenie, co skutkuje długim terminem oczekiwania na zamówienia, a nawet obostrzeniami, co do ilości kupowanych towarów.

Branża odzieżowa pokłada w kanale internatowym nadzieję na przetrwanie. Handel całkowicie przeniósł się do sieci, a wysyp promocji pokazuje, jaką strategię obrali gracze. Czy klienci zostaną w sieci na dłużej? Czy handel online przekona dotąd nieprzekonanych?

UOKiK na straży cen

Jedną z obaw związaną z wybuchem epidemii jest wzrost cen żywności. UOKiK przekazał pakiet propozycji do specustawy ws. koronawirusa, które pomogłyby w walce z nieuzasadnionymi podwyżkami. Urząd bada wzrosty cen zarówno w internecie, jak i tradycyjnym handlu. UOKiK korzysta m.in. z danych zgromadzonych w Koszyku cen dlahandlu.pl.

Urząd weźmie pod lupę m.in. produkty żywnościowe, higieniczne oraz ochronne, na które popyt zwiększył się przez koronawirusa.

Ministerstwo rozwoju podało z kolei, że rozważa możliwość wprowadzania cen regulowanych.

Wyniki w cieniu wirusa

W marcu poznaliśmy roczne wyniki Eurocashu, Dino i E.Leclerc.

Przychody Grupy Eurocash w 2019 r. przekroczyły 24,8 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży zarówno w segmencie hurtowym, jak i detalicznym. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 79 mln zł.

W czwartym kwartale ub.r. firma zakończyła integrację przejętych w poprzednich latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum.

Powody do zadowolenia ma też sieć Dino, która w 2019 roku miała 7,65 mld zł przychodów oraz 410,9 mln zł zysku netto. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2019 roku 11,6 proc. rdr. - Otworzyliśmy rekordową liczbę 243 marketów, co sprawiło, że na koniec roku pod szyldem Dino w całej Polsce funkcjonowało 1218 sklepów, a ich łączna powierzchnia sprzedaży przekroczyła 472 tys. mkw. i była o 26 proc. wyższa niż rok wcześniej - powiedział prezes Dino, Szymon Piduch.

Sprzedaż w liczącej 46 sklepów sieci E.Leclerc wyniosła natomiast 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o 6,5 proc. rdr. Wzrosty zostały osiągnięte pomimo mniejszej liczby placówek. W 2018 roku sprzedaż wyniosła 2,9 mld zł. Do sieci należało wówczas 49 sklepów.

Wciąż mniej Tesco...

W Tesco bez zmian. Sieć konsekwentnie znika z polskiego rynku. W marcu poinformowano o zamknięciu sklepu w Puławach przy ulicy Dęblińskiej oraz zmianie organizacji pracy w centrum dystrybucyjnym. Kolejne zwolnienia mogą objąć 60 osób.

... i więcej SPAR-a

Tymczasem liczba sklepów pod logo SPAR przekroczyła 210 placówek. 15 kwietnia br. ruszyć ma kolejny magazyn sieci na południu Polski. Dostawy z magazynu pomiędzy Katowicami a Krakowem będą dla sklepów bazą do rozpoczęcia akcji marketingowej na południu Polski. Wasz Sklep SPAR zakłada, że do sieci rocznie będzie dołączać przynajmniej 50 nowych sklepów. Tym samym w ciągu czterech lat sieć obejmie ponad 400 placówek.

Nowe magazyny Żabki

Właściciel sieci ponad 6100 sklepów Żabka zajmie ok. 13 500 m kw. w dwóch lokalizacjach: Panattoni Park Poznań - 9 338 m kw., zaś w City Logistics Łódź II 4 179 m kw. Żabka rozpocznie pracę w nowych lokalizacji kolejno w czerwcu oraz we wrześniu br.

20 hal Selgrosu



W Gorzowie Wlkp. powstaje kompleks handlowy. Znajdzie się w nim m.in. hala Selgros, która zajmie ponad 13 tys. mkw. Będzie to 20. obiekt tej firmy w Polsce. 19. hala, w mniejszym formacie, ruszyła w Siedlcach.