Handel w niedziele znów stanie się kością niezgody?

- Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne - zapowiadała w wyborczym programie "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" Koalicja Obywatelska.

Trzecia Droga z kolei wpisała w swoim programie dwie niedziele handlowe w miesiącu "ale z poszanowaniem praw pracowników".

- Propozycja Trzeciej Drogi jest jasna. Zniesiemy ten uciążliwy PiS-owski zakaz. Pozwolimy na dwie niedziele handlowe w każdym miesiącu. Pogodzimy interesy klientów, właścicieli sklepów oraz ich pracowników. Pomożemy polskiemu drobnemu handlowi, który korzysta z towarów od lokalnych, polskich rolników, producentów i innych dostawców - zapowiadał lider Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia.

Zakaz handlu - co się może zmienić po wyborach

Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceszefowa PO, już po ogłoszeniu wyniku wyborów parlamentarnych mówiła na antenie Radia ZET, że Koalicja Obywatelska będzie chciała porozumieć się w sprawie handlu w niedziele z Trzecią Drogą i Lewicą.

- Ważne, by każdy pracownik sklepu miał kilka niedziel wolnych. Ważne też, by sklepy w niedziele były otwarte dla klientów, to da się połączyć. W interesie sklepów jest to, by pracownikom chciało się pracować, można wyznaczać inny dzień wolny za niedziele – mówiła przedstawicielka KO.

Organizacje branżowe od lat podnoszą kwestię powrotu do handlowych niedziel. Zdaniem Krzysztofa Poznańskiego, dyrektora generalnego Polskiej Rady Centrów Handlowych, za przywróceniem niedzielnego handlu przemawia szereg argumentów ekonomicznych i społecznych.

- Powrót handlowych niedziel pozwoliłby na wzrost zatrudnienia w handlu o 20-40 tysięcy pracowników, zwiększył obroty handlu o około 4% i przyniósł państwu dodatkowe wpływy podatkowe. Dla klientów, otwarte sklepy oznaczałby większą swobodę i komfort robienia zakupów. Nic więc dziwnego, że Polacy chcą powrotu niedzielnych zakupów. Ponadto, zdecydowana większość krajów członkowskich Unii Europejskiej nie stosuje żadnych ograniczeń handlu w niedziele - wskazał w rozmowie z naszym portalem.

Związki zawodowe przeciwne handlowym niedzielom

W Polsce jest 2 mln pracowników handlu, z czego 72 proc. to kobiety; przywrócenie handlu w niedzielę byłoby dla nich olbrzymim ciosem - uważa przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara.

- Rozmawiam z tymi kobietami. One sobie nie wyobrażają że musiałyby pracować w niedzielę. Nie wierzą też w żadne dodatki czy premie, bo pracodawcy w tym temacie są bardzo zaborczy. Wiele kobiet mówi mi, żeby pomysłodawcy powrotu handlu w niedziele choć na miesiąc przyszli popracować w sklepie i sami zobaczyli, jak ciężka jest to praca, często do późnych godzin nocnych. Wolna niedziela jest dla nich gwarantem odpoczynku. Zaś za ciężką pracę od poniedziałku do soboty powinni być godnie wynagradzani - podkreślił Alfred Bujara.



Zdaniem przedstawiciela "Solidarności", przywrócenie handlu w niedziele będzie ukłonem w stronę zagranicznych korporacji, które - od momentu wprowadzenia ustawy - cały czas lobbują za tym, żeby przywrócić handel w ostatni dzień tygodnia.

Jak związkowiec odnosi się do kwestii wyższych stawek za ten dzień? - Nie wierzymy w takie rozwiązania, bo wiele już widzieliśmy. Za czasów poprzednich rządów Donalda Tuska musieliśmy pracować często od niedzieli do niedzieli na umowach śmieciowych za 3,50 lub 4,50 zł na godzinę. Temu Panu dziękujemy za takie pomysły, które lobbują zagraniczne korporacje. Pracownicy handlu nie wyobrażają sobie, że ktoś im zabierze wolne niedziele. Dodatek finansowy za pracę w niedziele to nie jest żadne rozwiązanie. Pracodawcy z jednej strony zapłacą pracownikom więcej za niedzielę, a z drugiej zabiorą im premię, albo jakiś inny składnik wynagrodzenia. W efekcie pracownicy wyjdą na “zero”. Przerabialiśmy już takie rzeczy w przeszłości - mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Alfred Bujara.

Od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku handel był dozwolony w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, a także dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą. Od 2020 roku zakaz obejmuje większość niedziel w roku.