Handlowa Solidarność chce wprowadzić obowiązek mierzenia temperatury klientom galerii

rozsadny obywatel 2020-11-26 16:02:14

ta Solidarnosc to jakas dziwna organizacja, dziala na niekorzysc ludzi i kraju. kto normalny idzie z temperatura podwyzszona do centrum handlowego , po co te szopki. No chyba ze firma od pomiaru nalezy do ludzi od soliradnosci. Pomysl glupszy jeden za drugim.