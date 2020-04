Handlowy chat: Upadłością jest obecnie zagrożony każdy, najwięksi mogą stracić najwięcej

Ck 2020-04-07 14:34:14

Morawiecki kłamie. Najwyższy szczyt zachorowań maj - czerwiec? A to ciekawe. Do końca marca miało być chorych ponad 10 000 osób a oficjalnie na dzień dzisiejszy nie ma nawet 5 tysięcy. Na Wielkanoc mówili, że chorych będzie 20 000. Ciekawe jakim cudem? Badań nie robią na tyle by w przeciągu kilku dni mieć taki wynik. Prawda jest taka, że po świętach ludzie wyjdą na ulice, otworzą sklepy i całą resztę. Większość nie ma już z czego żyć, a rząd nie pomaga. Gdybyśmy żyli w izolacji do czerwca to umarlibyśmy z głodu i ataku silnej nerwicy. Jak po świętach nie przywrócą wszystkiego, to po wirusie nie mamy dokąd wracać.